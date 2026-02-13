Educación entrega los premios del concurso por el Día de las Letras de Cantabria

El consejero de Educación, Sergio Silva, entrega los premios del concurso por el Día de las Letras de Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha entregado este viernes los premios del concurso 'Viaje por las letras de Cantabria', con el que su departamento conmemora el Día de las Letras de la comunidad -coincidente con la festividad de San Beato de Liébana-.

Un evento que se celebra por segundo año consecutivo y que, en esta ocasión, ha girado en torno a la figura del marino cántabro Juan de Santander, que participó como grumete en la primera vuelta al mundo.

El salón de actos del Paraninfo de la Universidad de Cantabria ha acogido la entrega de premios del concurso, que ha reconocido el trabajo del alumnado de varios centros educativos de la región y que ha incluido una breve recreación histórica de la figura de Juan de Santander a cargo del actor Didac Calpe, que encarna a este personaje en la serie de Prime Video 'Sin límites'. Le ha seguido una entrevista a este intérprete, para concluir con la exposición de los trabajos premiados.

En la categoría de educación Primaria el primer premio, de carácter grupal, ha sido para el centro Sagrados Corazones de Torrelavega por su obra 'Juan, nuestro grumete', de los alumnos de cuarto curso Diego Fernández, Paula Fernández, Gabriel Quintero, Alana Ventoso y Concepción y Keishy Martínez.

En Secundaria, el ganador del primer premio individual digital ha sido Iker García, de cuarto de ESO del IES La Albericia de Santander, con su trabajo 'Cuaderno de bitácora de Juan de Santander'; mientras que en la categoría grupal digital la victoria ha ido a parar a 'Mi cuaderno de bitácora: Juan de Santander' de los alumnos de primero de la ESO del IES Valentín Turienzo de Colindres Leo Humada, Hugo Madrazo, Lara Gato y Lucas Zubilaga.

Por último, Patricia Antón, Izaro Gabella y Florentina Vijande, del Sagrado Corazón de Jesús de Santoña, han sido galardonados con el primer premio en la categoría de manuscrito grupal por la obra 'Juan de Santander'.

Los accésit en Primaria han recaído en 'Una aventura inolvidable', cuya autoría corresponde a las alumnas de cuarto de los Sagrados Corazones de Torrelavega Paola Iglesias, Valeria Yrrazabal, Gabriela Díaz, Vega Mendiguchía e Inés Barreda; mientras que el accésit individual de Secundaria ha sido para 'Juan de Santander' de Alfonso García de segundo de la ESO del CC Miguel Bravo de Santander.

Los accésit grupales de Secundaria se han repartido las alumnas Lara Landera, Gabriela Urriola, Nadia Suárez, Naia Pérez y Katia Caviedes de primero de ESO del IES Valentín Turienzo de Colindres, y 'El diario de Juan de Santander', cuyas autoras son Alba Salgado, Inés Muela y Lucía Fernández , de segundo de ESO del IES Marismas de Santoña.

Los premios han consistido en un curso de vela de una semana para la modalidad individual, un bautismo de vela y un bono de 100 euros de la Asociación de Libreros de Cantabria para los grupos galardonados. En el caso de los accésit, recibirán 100 euros de la Asociación de Libreros.

El consejero ha reivindicado la dinamización lectora como elemento "fundamental" en el proceso integral de aprendizaje y ha animado a todos los escolares a seguir cultivando esta afición.

También ha agradecido al profesorado su contribución en la participación de actividades como éstas que van "más allá de lo meramente curricular".

'VIAJE POR LAS LETRAS DE CANTABRIA'

Este proyecto de refuerzo de la competencia lectora se enmarca dentro de las actividades financiadas con cargo al Programa de cooperación territorial del Ministerio de Educación para este ámbito. 'Viaje por las letras de Cantabria' persigue poner en valor el patrimonio literario, histórico, lingüístico y cultural de la comunidad autónoma, al tiempo que promueve el desarrollo del aprendizaje competencial.

En esta edición 2025 el proyecto se ha articulado en torno a dos ejes esenciales: la figura de Juan de Santander y la efeméride del Beato de Liébana. El alumnado participante ha elaborado un libro ilustrado digital o manuscrito que recoje el viaje del protagonista, integrando elementos literarios, lingüísticos, científicos, artísticos y patrimoniales.

El concurso se concibe como una situación de aprendizaje en la convergen elementos curriculares como lengua castellana y literatura; lenguas extranjeras, a través de la elaboración de un podcast bilingüe con fragmentos traducidos del cuaderno de bitácora; geografía y conocimiento del medio e historia, con la localización geográfica de emplazamientos históricos; biología y ciencias naturales, así como plástica y dibujo.