'Folklore trasmerano en las aulas' llevará las tradiciones cántabras a los escolares de Trasmiera y Ruesga

El consejero de Educación, Sergio Silva, se reúne con Beatriz Cea, promotora del proyecto ‘Folklore trasmerano en las aulas’ - GOBIERNO

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha el programa 'Folklore trasmerano en las aulas', que promocionará el folclore, las tradiciones y la etnografía de la región entre los escolares de la comarca de Trasmiera y Ruesgacon, cretamente en segundo y tercer ciclo de Primaria.

Este programa, impulsado a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, junto a la de Cultura, Turismo y Deporte, se centrará en las danzas y en los cantos de Reyes. De este modo, impartirá diferentes talleres de danzas de varas, palos y cintas, charlas sobre los bailes más específicos de la comarca o cursos de creación de elementos necesarios para danzar como es el de vestir las varas de colores.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha dado a conocer la iniciativa tras recibir en su despacho a Beatriz Cea, investigadora y divulgadora de etnografía cántabra, y Eva Villa, coordinadora del programa.

Para Silva, esta propuesta permitirá "recuperar, poner en valor y fomentar" el folclore, las tradiciones y la etnografía de la región, además de "avanzar en el conocimiento de Cantabria y recuperar nuestras tradiciones". El consejero también ha hecho hincapié en que este tipo de programas "conectan generaciones", un factor "muy importante" desde el ámbito educativo.

"Estamos permitiendo que alumnos de nueve, diez y once años hablen en sus casas, sobre todo con sus abuelos, de estas tradiciones que antes en los pueblos eran muy extendidas y que con el paso del tiempo se han ido perdiendo", ha ensalzado.

Silva ha recordado que ambas consejerías, Educación y Cultura, ya pusieron en marcha un programa similar en la comarca del Besaya hace unos cursos, de modo que 'Folklore trasmerano en las aulas' es una extensión del mismo para llegar a otras zonas de Cantabria.

Por su parte, Cea ha destacado que, con esta nueva iniciativa, los escolares de Cantabria "tendrán un acercamiento al folclore y a las tradiciones de su pueblo" con el fin de darles la oportunidad de conocerlas y practicarlas, y que, en un futuro, "puedan conservarlas y preservarlas".