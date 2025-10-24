El Gobierno prevé licitar en 2026 la construcción del nuevo instituto de Ribamontán al Monte por casi 8 millones

Archivo - El consejero de Educación, Sergio Silva, durante su visia a los terrenos del nuevo instituto de Ribamontán al Monte. - GOBIERNO DE CANTABRIA. - Archivo

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé licitar en 2026 la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IESO) de Ribamontán al Monte con un presupuesto cercano a los ocho millones de euros.

Así se lo ha comunicado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, al alcalde, Joaquín Arco, en el transcurso de la reunión que han mantenido en la sede del Ejecutivo para analizar las inversiones autonómicas planteadas en el municipio para esta legislatura.

En relación al instituto, que se ubicará en la localidad de Hoz de Anero, junto al colegio Trasmiera, Buruaga ha anunciado a Arco que la Consejería de Educación dispone ya de la redacción del proyecto, que ha supuesto una inversión de 200.000 euros, incluida la dirección de obra.

La presidenta ha indicado que el objetivo es atender "una vieja aspiración de este municipio "y generar en el mismo entorno un espacio educativo-deportivo, desde Infantil hasta 4º de ESO, de aproximadamente 10.000 metros cuadrados.

Buruaga ha reiterado su compromiso con una actuación "muy esperada por Ribamontán al Monte" y espera que sea una realidad "lo antes posible".

Para ello, el Gobierno ha incluido este proyecto en el anexo de inversiones de los presupuestos para 2026, con la confianza puesta en que el Parlamento los apruebe para seguir avanzando en su tramitación. También ha confirmado que el consejero de Educación, Sergio Silva, tiene previsto visitar en próximas fechas el municipio para presentar todos los detalles del proyecto.

Al margen de este equipamiento educativo, ha informado el Gobierno, Buruaga y Arco han abordado igualmente otras iniciativas en materia de infraestructuras viarias, como la mejora de las carreteras Villaverde de Pontones-Hoznayo y Omoño-Güemes.

A ellas se suman otras necesidades como el paseo peatonal entre Villaverde de Pontones y Solegrario, la mejora de la iluminación en determinados barrios del municipio, el acondicionamiento del consultorio de Villaverde de Pontones o el nuevo parque en la zona de Pontones.

Peticiones que en estos momentos están siendo estudiadas por las consejerías competentes y que el regidor local confía en que salgan adelante a partir de la aprobación de las cuentas autonómicas para el año que viene.