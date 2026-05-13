El IES Santa Clara estrena patio cubierto de 410 m2 tras una inversión de 540.000 euros

Nuevo patio cubierto del IES Santa Clara - EUROPA PRESS

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Clara de Santander ha estrenado el patio cubierto, construido donde se levantaba el antiguo gimnasio, un edificio obsoleto que ha sido demolido.

El nuevo espacio, de 410 metros cuadrados, ha supuesto una inversión de más de medio millón (540.000 euros) y consta de una zona con techo para diferentes actividades y eventos y una pista deportiva cubierta, en un área que ha sido acondicionada.

Las obras, ejecutadas en tres fases durante diez meses por la empresa Tamisa, han sido inauguradas este miércoles en un acto en el que han intervenido la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, que han coincidido en calificar de "magnífico" el resultado de los trabajos acometidos en este IES, el más antiguo de Cantabria y el segundo de España.

Cuenta con cerca de 1.500 alumnos y 130 docentes y desde ahora también con un patio cubierto que mejora las instalaciones y prestaciones de este centro, que a lo largo de su trayectoria ha recibido además la Medalla de Oro de Santander y la placa de honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Buruaga, que ha estado acompañada por el consejero de Educación, Sergio Silva, ha reconocido que el patio cubierto, una "demanda histórica" del centro, "se ha hecho esperar", pero ha destacado al respecto que lo importante es que ya es "una realidad".

"Con esta nueva cubierta y con la renovación integral del patio exterior ganamos un espacio amplio y seguro para disfrutar toda la comunidad educativa. Mejoramos más y mucho la funcionalidad del centro con nuevas posibilidades de esparcimiento y actividad física" y "ponemos en valor su entorno y, sobre todo, el patrimonio histórico y cultural" que representa el Santa Clara para que "siga siendo un espacio de excelencia educativa, de innovación y también de convivencia para las futuras generaciones".

Con todo esto, la presidenta cántabra ha admitido que se trata de un día "muy especial", también para ella, que fue alumna de este centro, el "más emblemático" de la región y "referente educativo y cultural" desde hace más de 180 años.

Según ha enfatizado, no solo forma parte de la historia de Santander y Cantabria, sino de la vida de "miles" de cántabros y es además "cuna de innumerables" generaciones y de grandes escritores, como Gerardo Diego, José María de Pereda o Manuel Llano, entre otros que ha citado y que hace que este IES sea "un tesoro cultural".