El 100% de la plantilla secunda la huelga en Prysmian como protesta por el despido de ocho compañeros, según comité - CCOO

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 100% de la plantilla ha secundado la huelga convocada por el comité de empresa de Prysmian, según datos sindicales, como protesta por el despido de ocho compañeros en una semana, después de que la Dirección les comunicara que daban por finalizado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que aún estaba en vigor.

En este sentido, el presidente del comité de empresa (CCOO), Ismael Vega, ha censurado que "ha una medida muy drástica y adoptada de manera unilateral".

"El compañero con menos antigüedad llevaba 16 años trabajando en la fábrica y hay uno que ya casi cumplía las tres décadas. Nosotros pensábamos que íbamos a negociar un nuevo ERTE para garantizar los puestos de trabajo, aunque fuera con condiciones más duras, y nos encontramos esto", ha lamentado.

Para Vega, "está claro que la peor parte se la llevan estos compañeros, pero el resto nos quedamos con una total sensación de indefensión e incertidumbre porque nos sabemos qué va a pasar y tememos que en poco tiempo tengamos que volver a afrontar una situación similar", ha referido.

Según ha indicado, la empresa ha comunicado que "de momento no van a tomar ninguna medida más y que, a pesar de que las previsiones para 2026 son incluso un poco peores que las de este año, creen que van a solventarlo".

Sin embargo, el comité ha afirmado que, con este número de despidos y a tenor de las cifras, "no se soluciona nada". "Si la empresa quiere apostar por esta planta, creemos que la solución no está es descapitalizarla sino en pasar el temporal con herramientas como los ERTE, que no destruyen empleo y dan un cierto balón de oxígeno", ha defendido el presidente del comité.