El 112 gestiona 72 incidencias por el fuerte viento y recibe 119 llamadas

Bomberos retiran un árbol caído por el viento.-ARCHIVO - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 7.00 horas y las 19.00 horas de este viernes, un total de 199 llamadas, de las que se han derivado 72 incidencias relacionadas con el viento que azota la región por el paso de borrasca 'Oriana'.

La mayoría de estos incidentes se han concentrado en localidades del litoral y se han correspondido con daños causados con árboles caídos y desplazamiento o desperfectos en mobiliario urbano y señalética.

El fuerte viento también ha provocado caídas de cables e incluso de postes de teléfono en municipios como Santander, Guriezo, Miengo, Santa Cruz de Bezana o Arnuero, entre otros, ha informado el Gobierno.

EN AVISO POR OLEAJE, NIEVE, VIENTO Y LLUVIA

La borrasca 'Oriana' mantendrá este sábado, 14 de febrero, en aviso a Cantabria por oleaje, nieve, viento y lluvia, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el litoral estará en alerta naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos hasta las 15.00 horas, por viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) arreciando ocasionalmente a 75 a 88 km/h (fuerza 9) y mar combinada del noroeste de 5 a 7 m, ocasionalmente de 7 a 8 m.

Pasada esa hora, habrá una mejoría de las condiciones de la mar y el nivel de aviso descenderá a amarillo (peligro bajo) hasta las 20.00 horas, cuando se espera viento del noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 4 a 5 m.

En aviso naranja continuará hasta el mediodía Liébana por acumulaciones de nieve de 20 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 m, aunque se espera que la cota baje hasta los 600-700 m.

Por este fenómeno lo estarán también, pero en amarillo, la Cantabria del Ebro y el centro y valle de Villaverde por acumulaciones de 10 y 4 cm en 24 horas, respectivamente, por encima de los 900 m. En estos dos casos, la cota descenderá a 700-800 m.

Y toda la comunidad se mantendrá hasta el mediodía en alerta amarilla por viento del noroeste de hasta 90 km/h, a excepción de la Cantabria del Ebro donde se extenderá hasta las 18.00 horas.

Además, el centro y el valle de Villaverde seguirán en aviso amarillo por lluvia por una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, más probable de alcanzar en los Valles Pasiegos, con probabilidad de chubascos en forma de nieve.