Unos 25 desalojados de dos hoteles de Hernán Cortés tras incendiarse de madrugada una sucursal bancaria

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 25 clientes de dos establecimientos hosteleros de la calle Hernán Cortés de Santander han sido desalojados esta pasada madrugada y alojados en otros dos hoteles tras el incendio iniciado en un cuarto de una sucursal bancaria situada en el mismo inmueble.

El suceso se ha producido a las 3.00 de la mañana de este miércoles y debido al fuego, extinguido por bomberos municipales, una mujer y su bebé fueron trasladados en una ambulancia del 061 al Hospital Valdecilla para su observación, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Y según han precisado los Bomberos en la red social X, el 112 Cantabria informó de humo en un apartahotel de Hernán Cortés, por lo que desplazaron al lugar dos autotanques y una escala, que terminaron la evacuación iniciada espontáneamente antes de su llegada.

Se encargaron así de sofocar las llamas y fueron activados efectivos de refuerzo. En total, y hasta las 8.00 horas, intervinieron 19 bomberos, tres autotanques, una escala y un vehículo ligero, que fueron relevados por miembros de la guardia entrante en ese momento.

En la zona también se personaron agentes de la Policía Nacional y, según detallan los Bomberos, el incendio afectó a una zona de uso residencial y, por el trillado, llegó a otra en obras.