El 31 de marzo empieza la tramitación de los presupuestos y se aprobarán el 27 de abril

Archivo - Reunión de la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces. - PARLAMENTO - Archivo

SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tramitación parlamentaria de los presupuestos de Cantabria para este año empezará el próximo martes, 31 de marzo, con las primeras comparecencias de los consejeros en la Cámara -que seguirán el miércoles, 1 de abril- y terminará el día 27 de ese mes, con el pleno en el que se prevé que las cuentas se aprueben.

El Gobierno regional ha aprobado este miércoles, en una reunión extraordinaria, el proyecto de ley para iniciar a continuación su trámite en el Legislativo, con la previsión de que las cuentas entren en vigor en mayo. Todo ello tras el pacto alcanzado recientemente entre el Ejecutivo del PP y el PRC y después del fallido acuerdo del pasado otoño.

El documento económico, que contempla 3.925 millones de euros para este 2026, un 5 por ciento más que en 2025, comenzarán a tramitarse en el Parlamento la semana que viene, según el calendario aprobado por la Mesa y la Junta de Portavoces, del que ha informado la Cámara.

En concreto, el martes 31, con las primeras comparecencias de los consejeros para informar a la oposición de las cifras de sus respectivos departamentos, y que seguirán el miércoles 1. De este modo, las nueve intervenciones se concentrarán en dos jornadas: cinco un día y cuatro otro. El orden y las horas de las mismas deberá ser fijado por el Gobierno.

Después de los festivos de Semana Santa, el lunes 6 de abril, finalizará el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad al presupuesto diseñado por el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga, y el jueves, día 9, se celebrará el pleno sobre las mismas.

El miércoles 15 es la fecha máxima para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales a las cuentas, que se debatirán en comisión una semana después, el martes 21 y miércoles 22.

Finalmente, de acuerdo con el calendario aprobado, el lunes 27 de abril se celebrará el pleno de presupuestos, en el que se prevé que salgan adelante con los votos de 'populares' y regionalistas, de modo que puedan entrar en vigor en mayo, que es la idea y compromiso del Gobierno.

El Parlamento ha indicado que el 6 de abril no habrá pleno ordinario, sí el lunes 30 de marzo, y que mientras se aplica el calendario de presupuestos queda suspendida la tramitación de las leyes en curso.

El documento económico a debatir está basado en el diseñado a finales de 2025 pero con margen de maniobra para afrontar novedades surgidas desde entonces, como las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, además de los acuerdos negociados entre PP y PRC.

Los presupuestos destacan por su inversión "récord" en sanidad, educación y servicios sociales, los "tres pilares básicos" que se llevan casi un 63% de la consignación total. Así, de los 12 millones de incremento respecto al anterior proyecto presupuestario, unos ocho se destinan a estas áreas.