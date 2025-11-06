Unos 500 deportistas participan este sábado en un evento de hyrcross en Santander

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Santander acogerá este sábado, 8 de noviembre, un evento de hyrcross que se celebra por primera vez en Cantabria y que contará con la presencia de alrededor de 500 deportistas de la comunidad autónoma, País Vasco, Asturias y Castilla y León.

Esta cita socio deportiva combina el entrenamiento de resistencia con el rendimiento físico, diseñado para personas de todos los niveles de fitness (mayores de 18 años), y con un evento post competición donde crear comunidad alrededor del deporte, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La prueba nace para poner a prueba las capacidades del atleta híbrido y donde se combina la fuerza, la resistencia y la estrategia para desafiar límites, combinando 6 kilómetros de running con 6 workouts, intercalados en un formato continuo ya que a cada kilómetro de carrera le sigue el ejercicio.

Las categorías participantes son: Individual (masculina y femenina); Pareja (masculina, femenina y mixta); Speed (masculina, femenina y mixta); y Equipos de cuatro participantes (masculina, femenina y mixta).

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, que ha presentado el evento acompañada por los organizadores, ha señalado que se trata de una competición deportiva "desafiante y accesible" que ofrece a los participantes "la oportunidad de medir su progreso" en un evento de resistencia con un entorno y un formato de carreras "innovador y atractivo".

El evento está dirigido a un segmento de personas activas, de todas las edades, que buscan poner a prueba su rendimiento físico, interesadas en enfrentarse a desafíos, medirse en un entorno competitivo y que busquen una superación personal.