La actualización del proyecto del soterramiento en Torrelavega aumenta el coste en 6,5 millones

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actualización del proyecto básico del soterramiento de las vías del ferrocarril en Torrelavega incrementa el coste total de las obras en 6,5 millones de euros hasta los 142 millones, tal y como se ha informado en la reunión de la Comisión de Seguimiento.

En el encuentro, celebrado este miércoles de forma telemática, han participado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, representantes de Adif y del Ministerio de Transportes.

En la reunión se ha hecho un repaso de los trabajos de ejecución de la vía auxiliar, así como de los reajustes realizados sobre el proyecto básico que incrementan en 6,5 millones de euros el coste total de las obras, hasta alcanzar los 142 millones de euros.

Un montante que será financiado en un 50% por el Gobierno de España (71 millones de euros), en un 30% por el Ejecutivo cántabro (casi 43 millones de euros) y en un 20% por el Ayuntamiento de Torrelavega (28 millones de euros).

Ante esta nueva actualización de precios en algunas de las actuaciones de la obra, y "ante la complejidad" para ejecutar este importante proyecto en el centro de la ciudad, Media ha propuesto ajustar "lo más posible a la realidad" entre las tres administraciones tanto los plazos de ejecución de los trabajos como las anualidades que cada una deberá aportar a lo largo de los próximos años.

"Tenemos que ser más realistas para no llegar a la situación de tener un dinero bloqueado que no podamos dar uso, y, sobre todo, no podemos poner fechas a unas obras que no sean realistas", ha explicado Media, en referencia al reajuste que ya se ha realizado en este 2024 y, al que "previsiblemente" se tendrá que realizar el próximo año dados los plazos que a día de hoy se manejan "y que no harán posible ejecutar lo previsto".

Una propuesta que ha sido bien recibida por todas las partes y para la que se realizará una nueva reunión con el equipo directivo de la obra en la que se analice "con detalle" el proyecto.

Durante el encuentro también se ha confirmado que el proyecto de ejecución del soterramiento debiera estar aprobado antes de que finalice este año, para, en los primeros meses de 2025, proceder a su licitación.

Un proyecto que, según ha destacado el alcalde de Torrelavega, incluirá "sin lugar a ninguna duda" la ejecución del nuevo apeadero, que se construirá en la finca de La Carmencita, en el entorno de la actual vía y quedará, por tanto, fuera del ámbito de la vía auxiliar actualmente en ejecución.