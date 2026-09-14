Adif prevé recuperar el jueves los trenes Orejo-Astillero mientras siguen las obras de la doble vía

Tren de Renfe en estación de Heras - ADIF

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha finalizado los trabajos en vía, catenaria y señalización "de mayor calado" que mantenían interrumpida la circulación de trenes en el tramo entre Astillero y Orejo, en la línea de ancho métrico Bilbao-Santander, y que comparte también trazado con la C-3 que conecta la capital cántabra con Liérganes.

Esa conclusión permite recuperar la circulación ferroviaria, previsiblemente a partir de este jueves, 17 de septiembre, tras diez meses y medio interrumpida por las obras de duplicación de la vía, que no han acabado aún y continuarán, sin que haya fecha concreta para su término.

Los trabajos han obligado desde entonces a transbordar a los pasajeros por carretera, en autobús, pero ahora se espera poder retomar los trenes, así como recuperar también, esta misma semana, el uso de las estaciones de Heras y La Cantábrica. Podrán ser utilizadas por los viajeros, aunque todavía no han concluido todas las actuaciones previstas y se sigue trabajando además en la estación de San Salvador.

Las circulaciones en pruebas han arrancado este lunes, según ha informado Adif, que espera restablecer el servicio comercial en vía única el jueves, mientras continuará ejecutando los trabajos para dotar de doble vía al tramo Orejo-Astillero, con el fin de aumentar la capacidad de la red de Cercanías Cantabria e incrementar la frecuencia de trenes.

Las pruebas han comenzado con un tren eléctrico de Renfe en el citado trayecto para comprobar la compatibilidad y buen funcionamiento de todos los elementos (vía, catenaria y señalización). Después, se iniciarán las simulaciones comerciales (trenes sin viajeros) para la formación de maquinistas y comprobar la fiabilidad y los tiempos de viaje.

De este modo, el objetivo es recuperar el servicio, en vía única, a partir del 17, cuando acabará el alternativo por autobús. Y ese día mismo se pondrán en servicio las estaciones La Cantábrica y Heras para la subida y bajada de viajeros.

Una vez se reanude, Adif seguirá trabajando para poner en servicio la segunda vía entre Astillero y Orejo y concluir la mejora de la accesibilidad de las estaciones del tramo.

Los primeros trabajos en un principio se anunciaron en un plazo de cuatro meses --los transbordos estaban programados hasta comienzos de marzo-- pero acumulan más de seis meses de retraso y para los que no hay fecha concreta de finalización.

DUPLICACIÓN VÍA.

La duplicación de vía entre Astillero y Orejo está incluida en el Plan de Cercanías de Cantabria y dotada de una inversión cercana a los 50 millones de euros.

Comprende la incorporación de una nueva vía paralela a la existente en un tramo de unos 6,8 kilómetros de la línea C-3 de Cercanías (Santander-Liérganes), con el objetivo de ampliar la capacidad, fiabilidad y versatilidad de la infraestructura.

La actuación comprende también la adecuación y mejora del trazado de la vía existente, y la renovación de diferentes elementos en las estaciones de La Cantábrica, San Salvador y Heras.

El proyecto incorpora además la construcción de un puente metálico de 114 metros de largo para cruzar la segunda vía sobre la ría de Solía y con actuaciones en seis pasos inferiores, entre otras actuaciones.

ESTACIONES.

La estación de La Cantábrica cuenta con nuevos andenes a ambos lados de las vías, una nueva pasarela de acceso de 2,2 metros de ancho unos 28 de largo y un nuevo vestíbulo de acceso.

Por su parte, la de San Salvador dispondrá de una nueva pasarela de acceso de unos 132 metros de longitud y 2,2 metros de ancho, al tiempo que amplía su andén, que pasará a ser central.

Y en la de Heras se mejorará el paso inferior entre andenes, optimizando su accesibilidad mediante rampas y actuando sobre su iluminación, entre otros elementos.