Adjudicada por 9,44 millones la ejecución de los itinerarios ciclistas junto a la N-611 y N-623 en Santander

Archivo - Infografía de la solución prevista para el barrio de Campogiro, en Santander - PSOE DE SANTANDER - Archivo

Se encargará de estos trabajos la Compañía General de Construcción Abaldo

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado a la Compañía General de Construcción Abaldo por casi 9,44 millones de euros la ejecución de los itinerarios ciclistas junto a las carreteras N-611 y 623 en Santander.

Para la ejecución de estas obras, el Ministerio recibió 15 ofertas, de las cuales seis han sido de pequeñas y medianas empresas, entre ellas la adjudicataria, radicada en Madrid.

Finalmente, la actuación se ha adjudicado a la compañía que presentó la oferta de menor coste (9.438.000 euros), según se informa en el anuncio de formalización del contrato publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado.

Contra este procedimiento se puede presentar recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.