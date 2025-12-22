La Administración 'El Búho de Oro' de Santander celebra con ilusión el segundo quinto premio: "Ya nos tocaba"

Administración El Búho de Oro vende una serie del número 60.649, agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo de Navidad. - EUROPA PRESS

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración número 11 de Santander 'El Búho de Oro', ubicada en el número 1 de la calle Hernán Cortés, que ha vendido una serie del número 60.649, agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y dotado de 60.000 euros a la serie, ha acogido "con ilusión" haber sido una de las administraciones que han repartido suerte este lunes, 22 de diciembre.

"Ya nos tocaba", ha manifestado la administradora e hija de la propietaria, Loreto García, que ha indicado en declaraciones a Europa Press que hacía "unos seis" años que no repartía un premio de la Lotería de Navidad.

García, que es la tercera generación que regenta esta administración, ha señalado que "no recuerda" a quién vendió esta serie, si bien ha destacado que el premio está "muy repartido".

"El día de Navidad es bonito, es ilusión", ha trasladado la administradora, que ha celebrado con confeti el segundo quinto premio y espera que hasta la administración se acerque mucha gente a lo largo de la tarde.

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla, según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado (LOE) y recogidos por esta agencia.