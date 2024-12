Aena invertirá 3,4 millones en el Seve Ballesteros, que tendrá una campa para vehículos de alquiler sin conductor

Se adecuará la puerta de embarque 1 para poder operar dos vuelos No Schengen simultáneamente

Aena invertirá en los próximos meses 3,4 millones de euros en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander para llevar a cabo diversas actuaciones para optimizar sus instalaciones y mejorar el flujo de pasajeros, especialmente de los vuelos internacionales No Schengen (con origen o destino países no pertenecientes a la Unión Europea y no adscritos al Acuerdo Schengen).

De los proyectos --algunos ya en marcha--, el de mayor envergadura es la ejecución de una nueva campa para los vehículos de alquiler sin conductor y la instalación de nuevas marquesinas para la prestación de este servicio.

Altrasladar las empresas de rent a car, que actualmente operan en el parking general, esto dejará libres 246 plazas que podrán ser utilizadas por los pasajeros. La nueva campa, situada en unos terrenos colindantes a la actual, tendrá una superficie de 16.000 metros cuadrados, y el nuevo área para las empresas de rent a car contará con unas 400 plazas cubiertas.

Según ha informado Aena en nota de prensa, este cambio de ubicación no sólo dotará a las empresas de más espacio, sino que contribuirá a la mejora del tráfico general en los accesos al aeropuerto al evitar que los camiones de transporte de vehículos tengan que pasar por el vial de delante del edificio terminal.

Los trabajos, cuyo plazo de ejecución es de 14 meses, se han adjudicado por 2,79 millones de euros a la UTE Aparcamientos Rent A Car.

OBRAS EN EL TERMINAL

Por otra parte, en el interior del edificio terminal ya han empezado a ejecutarse otros tres proyectos que se van a desarrollar de manera simultánea para mejorar las instalaciones y hacer más cómoda la estancia de los pasajeros en el aeropuerto. Estas actuaciones han sido adjudicadas a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos por un importe de 611.292 euros.

En primer lugar, se van a adecuar los espacios correspondientes en la planta baja para que la puerta de embarque número 1 pueda ser utilizada tanto para vuelos Schengen (como se hace actualmente) como para vuelos No Schengen que requieren de control de pasaporte.

Esta actuación, que permitirá operar a la vez dos vuelos a destinos de terceros países, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y ha sido adjudicada por 78.943 euros.

También orientado a los pasajeros de vuelos No Schengen, se va a proceder a la integración en el edificio terminal del actual anexo situado junto a la sala de recogida de equipajes. Se trata de un área de unos 290 metros cuadrados, abierto por el lado norte, que se construyó en 2022 para albergar el control de pasaportes de los pasajeros procedentes de terceros países.

El proyecto contempla el cerramiento completo de este espacio, con la instalación de pasillos anti-retorno y su comunicación directa con la sala de recogida de equipajes una vez realizado el control documental. El plazo de ejecución de esta actuación es de cinco meses y el importe de adjudicación, 194.007 euros.

Además, con el objetivo de mejorar el tránsito de los pasajeros desde las aeronaves al edificio terminal y viceversa, se va a ampliar la acera del lado aire, además de que se va a sustituir la marquesina actual por una nueva.

Para garantizar la seguridad de los recorridos peatonales durante todo el desarrollo de la obra se diseñarán pasillos provisionales protegidos del tráfico. El plazo de ejecución es de cinco meses y el importe de adjudicación, de 338.341,33 euros.

Según Aena, todas estas actuaciones se llevarán a cabo sin interferir en la operativa habitual del aeropuerto, realizándose fuera del horario operativo cuando sea necesario.

Las mejoras se suman a la instalación de una tercera línea en el filtro de seguridad para absorber el tráfico de pasajeros en momentos punta de salida de vuelos.