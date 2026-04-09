Agüeros reprocha a PSOE y Vox su "no premeditado" y "vacío" a los presupuestos pactados por PP y PRC

Archivo - El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en el Parlamento - PP - Archivo

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), ha defendido el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2026 pactado entre su partido y el PRC, que supera los 3.925 millones --232 más que el de 2025 y 12 más que el planteado en octubre y que no salió adelante-- y ha censurado que PSOE y Vox, con sus enmiendas a la totalidad, solo busquen "tirarlo por tierra sin ofrecer alternativa alguna" y presenten un 'no' "vacío" y "premeditado".

Así lo ha afirmado este jueves durante su intervención en el Pleno que debate las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox al proyecto presupuestario y a la ley de acompañamiento, a los que ha acusado de seguir los dictados de sus respectivos partidos en Madrid.

Ha señalado que en las enmiendas de ninguno de los dos partidos ha visto "un plan". "No hay propuesta, no hay números y en mi opinión Cantabria no se merece esto", ha aseverado.

Agüeros ha reivindicado que las cuentas presentadas son el "presupuesto de las personas", que "fortalece" los tres pilares que sostienen el Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales, a los que se destinan "7 de cada 10 euros"; incrementa un 63% respecto a 2025 los recursos para vivienda, hasta los 60,2 millones; traerá consigo una inversión pública "como nunca antes" y apoya a los 102 ayuntamientos "al margen del sectarismo político".

Según ha dicho, estas cuentas van a permitir "seguir ofreciendo estabilidad y certidumbre".

El consejero ha reconocido que las aportaciones del PRC "enriquecen y mejoran el texto inicialmente propuesto" y ha agradecido a los regionalistas la "disposición al acuerdo" mostrada en la última negociación y que sirvió para cerrar un pacto en las cuentas. "Hemos sido capaces de recobrar la voluntad de acuerdo que posibilitó los dos presupuestos anteriores", ha destacado.

En otro orden de cosas, el consejero ha emplazado a todos los grupos a aprobar una enmienda para posibilitar la creación de tres boleras que el regionalista Javier López Marcano, fallecido el pasado jueves a los 71 años de un infarto, había deseado en San Martín de Toranzo (Santiurde de Toranzo), Astillero y Arenas de Iguña.