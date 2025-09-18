'Airosa', por 2.000 euros, marca el techo de la subasta de ganado tudanco y monchino del Gobierno cántabro

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, en la subasta de tudanca y monchina - GOBIERNO

La Consejería subasta 45 animales con un precio de salida entre 600 y 900 euros

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha llevado a cabo este jueves la subasta de un lote de ganado de raza tudanca y otro de raza monchina en la finca 'Aranda' de Cóbreces. La vaca Airosa, con 2.000 euros, ha fijado el techo de la subasta y va a la ganadería de Santiago Sañudo, en Coo de Buelna, mientras que en monchina el precio alcanzado ha sido 1.340 euros para la ganadería de Laura Lavín, en Somahoz de Buelna.

En total, se han subastado 45 animales de raza tudanca y 9 monchinas con un precio de salida que oscilaba entre 600 y 900 euros. Como novedad, todos los animales han sido adquiridos por ganaderos que pertenecen a las asociaciones de estas razas.

La jornada ha estado presidida por la consejera del ramo, María Jesús Susinos, que ha valorado "el compromiso del Gobierno de Cantabria con la mejora genética y el impulso al sector ganadero como pilar esencial del desarrollo rural sostenible", ya que los animales que se subastan son ejemplares de raza pura inscritos en libro genealógico y que han sido objeto de una selección y mejora en las fincas del Ejecutivo.

Así, Susinos ha destacado que este tipo de iniciativas "contribuyen a fortalecer la competitividad del sector primario ofreciendo a los ganaderos acceso a animales de alto valor genético".

En este sentido, ha indicado que se subasta el excedente procedente también de la finca de la Jerrizuela con el principal objetivo de facilitar el acceso a los ganaderos de fuera a razas puras.

Susinos ha reafirmado el compromiso de su departamento con el mantenimiento y mejora de infraestructuras ganaderas como esta finca, que cumple una función "clave" como centro de referencia en materia de testaje, mejora genética y formación.

La puja, que se celebra anualmente, ha contado con numeroso público procedente de diversos puntos de Cantabria. La consejera ha estado acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Ávarez; técnicos de la Consejería, representantes de asociaciones ganaderas y profesionales del sector.