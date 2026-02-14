Alto Campoo cierra este sábado por el temporal

Archivo - Estación esquí Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo permanecerá cerrada este sábado, 14 de febrero, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Así lo ha informado en un mensaje en su perfil de 'X', en el que avisa que no abrirá sus puertas debido a la mala climatología que está dejando el paso de la borrasca 'Oriana' en Cantabria, que la mantiene en aviso por viento, nieve, lluvia y oleaje decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).