Alto Campoo, en peligro débil de aludes

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de peligro débil de aludes este viernes y durante el fin de semana en las sierras del Cordel y Peña Labra, en Alto Campoo.

Según explica la AEMET en su boletín de información nivológica y peligro de aludes, "en las últimas jornadas han soplado vientos intensos del oeste y noroeste con rachas muy fuertes de entre 70 y 90 kilómetros por hora que pueden haber formado nuevas placas, principalmente por encima de los 2.100 metros".

La AEMET indica que estas placas serán, por lo general, pequeñas "pero podrían ser aún reactivas y romper fácilmente al paso de una sola persona".

"Los aludes por placas que se puedan desencadenar serán generalmente pequeños", ha añadido.

Para este viernes, en la zona se prevén intervalos nubosos, con nubes altas y nubes bajas a primeras y últimas horas. No se esperan precipitaciones.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en moderado ascenso. Heladas débiles, localmente moderadas en cotas altas. Viento flojo de dirección variable, moderado del noroeste en cotas altas.

Para el sábado y el domingo, se esperan temperaturas en ascenso, con cielos velados por nubes altas sin precipitaciones y vientos flojos del oeste y sudoeste, moderados en cotas altas.

"Con el ascenso térmico y un rehielo nocturno progresivamente menos efectivo que tome costras en la superficie del manto a primeras horas proporcionando estabilidad, serán probables algunas purgas de nieve húmeda de tamaño 1 (peligro, riesgo de caída) en laderas suficientemente inclinadas de cualquier orientacion, preferentemente en solanas y desde media mañana", ha indicado la AEMET.

ESTACIÓN DE ALTO CAMPOO

Este viernes, la estación invernal de Alto Campoo ha iniciado la jornada con 16 pistas abiertas, con más de 15 kilómetros esquiables y nieve polvo/dura con espesores de entre 20 y 60 centímetros.

Concretamente están abiertas sus cuatro pistas verdes (Calgosa I y II y Tobogán I y II); siete azules (Pidruecos I, El Chivo I, II y III, Río Hijar I Superior, Río Hijar II y Peña Labra) y cinco rojas (El Chivo SP I y II, Tres Mares, La Tortuga y Los Asnos).

Están en funcionamiento los telesillas de Pidruecos, Tres Mares y Río Hijar y los telesquís de Los Asnos, Calgosa I y II, Tobogán II y Calgosa III).

Según el parte de nieve, la visibilidad será buena en todas las cotas; la temperatura es de entre -2 y -4ºC y habrá viento del suroeste, flojo en Calgosa (1.650 metros) y moderado en El Chivo y Tres Mares, a 1.850 y 2.120 metros, respectivamente.