Una avería eléctrica impide la circulación de trenes en dos líneas de Cercanías de Cantabria

Archivo - Tren de Cercanías de Cantabria en la estación de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una avería eléctrica en Adif está impidiendo desde el inicio de la mañana de este jueves la circulación de una parte importante de los trenes de Cercanías en Cantabria.

Según la información trasladada a Europa Press por Adif, la incidencia es propia y se debe a una "falta de tensión" que se viene produciendo desde esta madrugada que hace que la electricidad no llegue a los sistemas.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias han explicado a esta agencia que se está trabajando en solucionar esta incidencia, aunque sin poder aportar por el momento ninguna previsión temporal sobre cuándo podría quedar resuelta.

Por su parte, Renfe ha explicado que esta incidencia, que inicialmente atribuyó a la empresa distribuidora Viesgo, está impidiendo la circulación de trenes en dos de las tres líneas de Cercanías en la comunidad autónoma, concretamente la C-2 (Santander-Cabezón de la Sal) y la C-3 (Santander-Liérganes).