Arrancan este viernes los actos por el hermanamiento del Santo Sepulcro de Jerusalén y Santo Toribio

Archivo - Monasterio de Santo Toribio de Liébana - FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO - Archivo

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los actos por el hermanamiento entre la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y el monasterio de Santo Toribio de Liébana comienzan esta tarde, aunque el evento central tendrá lugar el próximo lunes, 14 de septiembre, en el templo de Cantabria.

En esa cita, que se celebrará a las 11.30 horas, participará el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Ielpo, que visita la región desde este viernes.

En concreto, esta tarde ofrecerá su testimonio y presidirá la eucaristía en Colindres, y el sábado lo hará en el santuario de la Virgen de la Barquera, en San Vicente de la Barquera, y el domingo en la catedral de Santander, ha informado la Diócesis en un comunicado.

Las citas con los fieles en el centro parroquial de la iglesia de San Juan Bautista serán a las 18.00 y 20.00 horas; las de San Vicente a las 18.00 y 19.00 horas, y las de la capital a las 12.00 y 18.00 horas. Tras ofrecer su testimonio en la Sala Manuel Sánchez Monge, encabezará a las 19.00 horas el rezo de Vísperas en la catedral.

ACTO OFICIAL DE HERMANAMIENTO.

En cuanto al acto oficial de hermanamiento del día 11, coincidirá con la festividad de Exaltación de la Santa Cruz y se llevará a cabo en el monasterio lebaniego, que custodia la reliquia del Lignum Crucis, el trozo más grande la Cruz en la que murió Cristo que se conserva en la actualidad.

El evento institucional comenzará a las 11.30 horas y el documento en el que quedará constancia del hermanamiento será firmado por el obispo de Santander, Arturo Ros, y el custodio de Tierra Santa, en presencia del vicario general, Álvaro Asensio, el custodio del monasterio, el padre Rafael Rizo, los miembros del Consejo de Gobierno de la Diócesis, el párroco de Potes y arcipreste de Liébana y otros sacerdotes.

Después, a las 12.00 horas, se oficiará una misa en la iglesia del monasterio que estará presidida por el obispo de Santander y concelebrada por el padre custodio de Tierra Santa, el vicario general de la Diócesis, la comunidad franciscana que atiende el monasterio de Santo Toribio y sacerdotes. Al término de la ceremonia religiosa, se dará a venerar la reliquia del Lignum Crucis.

ACUERDO HISTÓRICO E INÉDITO.

El hermanamiento entre el Santo Sepulcro y Santo Toribio se produce tras el acuerdo "histórico e inédito" en España alcanzado hace unos meses entre la Diócesis de Santander y la Custodia de Tierra Santa, en base a la "cercanía espiritual" entre ambos lugares, dado que la Cruz llegó a Cantabria desde Jerusalén.

El objetivo de este hermanamiento es "aumentar la espiritualidad y la devoción" de los fieles de la Diócesis de Santander y de los peregrinos que acuden al Monasterio hacia la tierra de Jesús y "aprovechar ese espíritu que impregna la actividad de los hijos de san Francisco en Tierra Santa".

Para ello, el monasterio cántabro se compromete a vivir un Vía Crucis ante la reliquia de la Santa Cruz todos los viernes de cuaresma y a profundizar y difundir el conocimiento histórico y bíblico de los Santos Lugares mediante encuentros y conferencias.

Y también, a promover las peregrinaciones a Tierra Santa de los lebaniegos, los fieles de la Diócesis de Santander y los peregrinos que van a venerar el Lignum Crucis, y a realizar una contribución económica anual para apoyar uno de los proyectos de la Custodia