Ascienden a siete los usuarios sospechosos por contagio de sarna en el CAD de Laredo

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios sospechosos de contagio por escabiosis (sarna) en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo han ascendido a siete al sumarse este jueves uno de la segunda planta a los seis de la primera que ya habían sido aislados. Todos ellos están en tratamiento.

Así lo ha informado este jueves a preguntas de los medios comunicación la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, después de que este miércoles se conociera que el centro ha registrado un caso positivo en un trabajador notificado el pasado lunes por la tarde.

En cuanto a las críticas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de que la respuesta del ICASS al brote está siendo "claramente insuficiente", especialmente en lo que respecta al tratamiento preventivo para los trabajadores no contagiados, la consejera ha dicho que se han puesto a disposición de los usuarios y de los empleados "de forma preventiva" una serie de dosis para que, si así lo desean, puedan utilizarlas.

Además, ha añadido que, en caso de que los trabajadores acudan a servicios médicos privados para contar con un tratamiento, el coste del mismo será cubierto por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y si lo hace un usuario, será abonado por el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

De esta forma ha respondido a la denuncia del sindicato que afirma que la Dirección del centro envío una carta a los trabajadores que habían pasado por la planta afectada para que acudieran a su médico de cabecera para pedir la receta y costearse el tratamiento preventivo, a pesar de que la escabiosis esta considera enfermedad profesional.

En cuanto a si una enfermera de la tercera planta podría estar reforzando el servicio nocturno de la primera y no cumplir así con el aislamiento, Gómez del Río ha afirmado que "esa no es la información que me han trasladado", y ha incidido en que se han parado las rotaciones de los trabajadores cuando "hemos tenido conocimiento" del caso.

Gómez del Río ha hecho estas declaraciones cuestionada por la prensa en la rueda de presentación del II Feria de los Mayores de Cantabria.