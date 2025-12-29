Astillero adelanta la bienvenida al 2026 con las uvas australianas

Astillero adelanta la bienvenida al año nuevo con las uvas australianas - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Astillero adelantará las campanadas de este 31 de diciembre al mediodía con las ya tradicionales uvas australianas, una celebración "con sello propio" que, edición tras edición, convierte el municipio en un punto de encuentro lleno de "ambiente, cultura y diversión" hasta la noche.

La cita tendrá lugar en la Plaza del Mercado, corazón de un evento que ya es tradición en Astillero y que destaca por su formato único: comerse las uvas conectando con Australia, adelantando simbólicamente la bienvenida al nuevo año.

Así, la programación arrancará a las 12.00 horas con actuaciones de las academias y escuelas de danza, que pondrán ritmo y espectáculo a las primeras horas del día. A partir de las 13.15 horas, comenzará el reparto de más de 6.000 raciones de uvas, junto con bolsas de cotillón.

Y el gran momento llegará a las 14.00 horas, cuando Astillero se conecte con Australia. Tras las uvas, la jornada continuará con música y DJs hasta la noche, manteniendo el ambiente festivo durante todo el día.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha destacado que con esta iniciativa, el municipio vuelve a demostrar su capacidad para crear eventos que "unen tradición, participación y dinamización" y convertir el 31 de diciembre en "una celebración para disfrutar en la calle, en compañía y con el mejor ambiente".