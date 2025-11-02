Astillero y AICE Cantabria celebran el miércoles un taller sobre cuidados de la audición - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con la Asociación de Implantados Cocleares de Cantabria (AICE), organiza el taller 'Cuida tu oído', que tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Almacén de las Artes.

La actividad, gratuita y accesible, tiene como objetivo promover el cuidado de la audición, sensibilizar sobre la pérdida auditiva y ofrecer pautas para una comunicación inclusiva.

Durante la sesión se abordarán los principales factores que afectan a la salud auditiva, la importancia del mantenimiento y limpieza de audífonos e implantes, y se ofrecerán consejos prácticos para interactuar con personas con pérdida de audición.

Además, se realizarán dinámicas participativas y demostraciones de recursos tecnológicos que facilitan la comunicación.

La charla está especialmente dirigida al público general, en particular a personas adultas y mayores, pero está abierta a todas aquellas personas interesadas en conocer cómo prevenir y detectar la pérdida auditiva o mejorar su calidad de vida.

El taller contará con subtitulado automático y equipo FM para garantizar la accesibilidad de todos los asistentes.

"Con iniciativas como esta acercamos recursos útiles a nuestros vecinos y reforzamos nuestro compromiso con la accesibilidad y el bienestar de las personas mayores", ha señalado en nota de prensa el concejal de Servicios Sociales, Jorge González.