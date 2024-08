El atleta cántabro Attaoui, a la final de los JJOO en 800 metros

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta cántabro Mohamed Attaoui ha logrado el pase a la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 en 800 metros, tras registrar el cuarto mejor tiempo de su serie pero con el que ha accedido a la lucha por las medallas al estar entre los dos siguientes mejores tiempos de todas las series.

El deportista de Torrelavega, que debuta en unos Juegos Olímpicos, ha registrado un tiempo de 1:43.69 en la tercera y última serie de las semifinales de 800 metros que se han disputado este mediodía en el estadio olímpico Stade de France.

El tiempo hecho por Attaoui en 800 metros, según ha indicado la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en su cuenta de X, es "el mejor tiempo de un español en los JJOO" en esta distancia y la "segunda mejor marca" del atleta cántabro, que consiguió hace apenas un mes cuando batió el récord de España con un 1:42.04, tiempo con el que se colocaba además cuarto europeo y noveno del mundo.

Con este tiempo, Attaoui accede directamente a la final que se desarrollará este sábado, 10 de agosto, a partir de las 19.00 horas, en el Stade de France.

El mediofondista de Torrelavega era uno de los hombres a tener en cuenta en el atletismo español en los JJOO de París 2024 y ya está en la final para luchar por las medallas.

Nada más clasificarse para la final de 800 metros, en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, Attaoui ha indicado que, pese a su clasificación, "he corrido bastante mal" porque ha tratado de quedarse atrás para "luchar al final" pero ha sido "difícil" porque se ha quedado cerrado y ha tenido que salir hasta la tercera calle para acelerar la carrera.

"Al final he podido rematar a unos cinco metros de meta", ha dicho el atleta cántabro, que ha insistido en que, a su juicio, "no he corrido bien" en estas semifinales pero ha asegurado que lo hará mejor este sábado en la final ya que "es por la tarde y lo prefiero a correr por la mañana".

También ha agradecido el apoyo del numeroso público español en el Stade de France. "Ver a tantos españoles me motiva y me hace venirme arriba", ha señalado el mediofondista de Torrelavega.