Aumentan un 3,08% las ventas para el sorteo de Navidad en Cantabria hasta alcanzar los 57,4 millones

Lotería - María José López - Europa Press

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha facturado en su edición del año 2025 en Cantabria un total de 57,4 millones, lo que representa un 3,08 por ciento más que en el sorteo del pasado año, según los datos provisionales de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

En el conjunto del país, las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han aumentado un 1,4% con respecto al año anterior, alcanzando, en su edición de 2025, una facturación total de 3.554.685.880,00 euros.

De este modo, el gasto medio por habitante para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2025 ha sido de 96,71 euros en Cantabria y de 72,36 euros a nivel nacional, ligeramente inferior a 2024, cuando cada español gastó una media de 73, pero ligeramente superior a los 71,67 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la LAE.

Por provincias, el mayor incremento se ha registrado en Huelva (5,55%), seguida de León (4,95%) y Teruel (4,76%). Cantabria ha sido la décima con mayor incremento.

En Valencia, sin embargo, la venta ha descendido en un 2,71%, tras el fuerte incremento registrado en 2024 relacionado con la catástrofe de la dana.