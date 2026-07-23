Una avería eléctrica impide la circulación de trenes en dos líneas de Cercanías de Cantabria

Archivo - Tren de Cercanías de Cantabria en la estación de Santander- EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una avería eléctrica está impidiendo desde el inicio de la mañana de este jueves la circulación de los trenes de dos de las tres líneas de Cercanías que hay en Cantabria, según han confirmado a Europa Press fuentes de Adif.

Concretamente, las líneas afectadas son la C-2 (Santander-Cabezón de la Sal) y la C-3 (Santander-Liérganes).

Desde Adif han explicado a esta agencia que debido a esta avería no se ha podido poner en marcha este jueves el servicio en ninguna de estas dos líneas, una suspensión que se mantendrá hasta que la incidencia no se solucione.