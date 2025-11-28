El Ayuntamiento habilita un nuevo espacio canino en el parque de Las Carolinas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto a disposición de los vecinos un nuevo espacio de esparcimiento canino en el parque de Las Carolinas, que ocupa una superficie total de 1.100 metros cuadrados, y está delimitada con un vallado perimetral de madera de 216 metros.

La instalación se completa con un cartel informativo, una fuente metálica mixta, una papelera tipo sanecan y un banco.

La alcaldesa, Gema Igual, ha realizado una visita a esta nueva área y ha explicado que es fruto de una demanda vecinal. En este sentido, ha puesto de manifiesto la "importante ampliación" de la red de espacios destinados al esparcimiento canino en la ciudad, y ha indicado que esta actuación forma parte del plan municipal para mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y facilitar la convivencia responsable en entornos urbanos.

Igual ha remarcado que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento promueve el incremento de la oferta de espacios seguros para el esparcimiento y socialización de perros, así como la reducción de conflictos en zonas comunes, al disponer de áreas específicas para mascotas.

También se contribuye al fomento del bienestar animal, proporcionando un entorno adecuado para el ejercicio y la interacción, y se mejora de la imagen urbana, al integrar zonas caninas en parques consolidados y accesibles

Esta área habilitada en el parque de Las Carolinas se suma a las ubicadas en El Alisal, Mendicouague, Ciriego, Peñacastillo, Parque Morales, Nueva Montaña, Peña del Cuervo, Sotileza, Parque La Teja, Reina Victoria, Cabo Mayor, Parque Benidorm, Nueva Montaña y San Martín del Pino.

En la visita, Igual ha estado acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, así como representantes de la Asociación de Vecinos de Cisneros.