El Ayuntamiento de Noja inicia la recuperación ambiental de la Batería del Brusco - AYUNTAMIENTO DE NOJA

NOJA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Noja ha puesto en marcha el proyecto de recuperación ambiental y puesta en valor de la antigua Batería del Brusco, ubicada junto a la playa de Trengandín.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística, con el objetivo de proteger el entorno natural y patrimonial de una de las zonas paisajísticas más emblemáticas del municipio, ha informado este martes el Ayuntamiento.

Los trabajos ya iniciados incluyen la limpieza y eliminación de vegetación invasora, la mejora del sendero de acceso y la creación de pequeñas áreas de descanso en las plataformas del antiguo fortín, siempre manteniendo el suelo natural y respetando la forma original del terreno.

Asimismo, se preservarán los elementos históricos más relevantes del enclave, como los muros curvos de mampostería que formaban los parapetos originales. También se contempla la instalación de paneles informativos que permitirán al visitante conocer la historia defensiva del espacio y la importancia ecológica del entorno.

El proyecto incorpora la plantación de especies autóctonas propias de la costa cantábrica para favorecer la recuperación del paisaje natural y fomentar la biodiversidad.

También se reforzarán las medidas de seguridad con vallado en las zonas cercanas al acantilado para garantizar un tránsito cómodo y seguro.

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha explicado que esta intervención "permite recuperar un lugar que forma parte de nuestro patrimonio, mejorando su accesibilidad y garantizando su conservación para las generaciones futuras."

"Nuestro compromiso es avanzar hacia un modelo turístico sostenible, donde la protección del entorno sea una prioridad. Este proyecto es un paso más en la puesta en valor de nuestros recursos naturales y culturales, potenciando a su vez la experiencia de quienes nos visita", ha manifestado.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa su estrategia de recuperación y cuidado de espacios naturales singulares, reforzando la identidad paisajística y patrimonial de Noja.