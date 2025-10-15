El Ayuntamiento pone en marcha 'Camargo Salud Funcional' para promover la actividad física entre los mayores de 50 años

CAMARGO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento pondrá en marcha, el próximo 20 de octubre, el programa 'Camargo Salud Funcional', una iniciativa gratuita dirigida a fomentar la actividad física y el bienestar de los vecinos y vecinas mayores de 50 años.

El alcalde, Diego Movellán, ha asistido este miércoles a la presentación de esta iniciativa, a través de la que el equipo de Gobierno busca promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida mediante la práctica regular de ejercicio adaptado a las capacidades de cada participante.

El programa, que se desarrollará hasta el próximo 22 de junio, de lunes a jueves, en grupos de mañana y tarde, se llevará a cabo al aire libre. "El fin es aprovechar los beneficios que aporta la práctica física en entornos naturales", ha explicado Movellán, que se ha referido a algunos de los "efectos positivos" derivados del entrenamiento funcional, como la mejora del bienestar físico y mental, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la salud cardiovascular, y la reducción del estrés y la ansiedad gracias a la exposición a la luz solar y al contacto con la naturaleza.

La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Camargo en colaboración con Oxígeno 21 Nordic Walking Cantabria, estaba destinada, en un principio, a un total de 60 personas.

Sin embargo, y debido a la "gran acogida" y la "elevada demanda" de inscripciones, el Ayuntamiento tomó la decisión de ampliar el cupo a 85 plazas. Es lo que ha señalado la concejala de Mayores, Nieves Portilla, quien -al término de la presentación de 'Camargo Salud Funcional'- ha avanzado que los participantes se distribuirán en tres grupos, dos en horario de mañana, con 60 inscritos, y un tercer grupo los martes por la tarde, al que asistirán 25 personas.

El programa se centra en un tipo de ejercicio basado en movimientos funcionales, es decir, aquellos que imitan las acciones de la vida diaria para preparar el cuerpo de manera global. Con ello se mejora la fuerza, la estabilidad, la coordinación, la flexibilidad y la resistencia, favoreciendo un mejor rendimiento en las tareas cotidianas, en la práctica deportiva y en la prevención de lesiones.

De esta forma, el Ayuntamiento ofrece a los camargueses una alternativa deportiva accesible y adaptada, con el objetivo de que los vecinos mayores de 50 años se ejerciten de forma regular, de cara a optimizar el rendimiento al realizar tareas diarias y prevenir lesiones.