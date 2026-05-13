El Ayuntamiento pone en marcha el proyecto 'Receta de actividad físico-deportiva y social' para mayores de 50 años

Presentación del proyecto 'Receta de actividad físico-deportiva y social' para mayores de 50 años - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha puesto en marcha este mes el programa 'Receta de actividad físico-deportiva y social', una iniciativa de promoción de la salud que apuesta por la prescripción individualizada de actividad física y social como herramienta de prevención y mejora del bienestar.

Así lo ha informado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien ha presentado los detalles de este programa que está dirigido a personas mayores de 50 años que presenten inactividad física, sedentarismo, fragilidad o situaciones de soledad no deseada.

Tal y como ha detallado, la atención que se ofrece es totalmente individual y gratuita, adaptada a las características y necesidades de cada participante.

Acompañada por Raul Ruiz, director del IMD, y del director técnico del área de actividad física de Sedena, Miguel Tobar, Pellón ha remarcado que la receta deportiva se desarrolla a través de un proceso personalizado, valoración médica individual, prescripción adaptada de actividad físico-deportiva y social, seguimiento y reevaluación, gracias a la coordinación entre profesionales del ámbito sanitario y deportivo.

"Desde el IMD queremos que las personas participantes integren la actividad física y la vida social en su rutina diaria, mejorando su calidad de vida, su autonomía y su bienestar físico, emocional y social", ha subrayado.

Además, como refuerzo a esta iniciativa, el IMD prevé que de cara al próximo curso 2026-2027 que las escuelas deportivas municipales cuenten con plazas reservadas específicamente para las personas participantes en este programa, facilitando así su continuidad y adherencia a la práctica deportiva.

La edil ha informado de que los interesados pueden informarse y contactar con el programa a través del teléfono 680 839 932 o enviando un correo electrónico a recetadeportivasantander@sedena.es

La atención se realiza mediante cita previa, tanto por parte del servicio médico como del educador deportivo del programa, en los horarios establecidos de atención, que se facilitan en el momento del contacto.

Así, las actividades se desarrollan en instalaciones deportivas municipales y espacios comunitarios de Santander, favoreciendo un acceso cercano y seguro a los recursos públicos de la ciudad.

"Con este programa, el IMD refuerza su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables, el envejecimiento activo y la prevención del deterioro funcional de la ciudadanía", ha recalcado.