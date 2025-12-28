El Ayuntamiento propone adjudicar a SENOR la renovación del oeste del Sardinero por 2,6 millones de euros - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Santander ha propuesto adjudicar a SENOR, por un presupuesto de 2.655.360 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, las obras de reordenación y pavimentación de la zona oeste del Sardinero, que incluirán la mejora de la accesibilidad y la puesta al día de los servicios urbanos.

Estos trabajos se desplegarán en las calles Luis Martínez (oeste), Ramón y Cajal (oeste), Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud. De esta forma, continuará la renovación acometida en la parte este del barrio, que mejoró las calles Duque de Santo Mauro, María Luisa Pelayo, Luis Martínez (este), Ramón y Cajal (este) y González de Riancho, ha informado el Ayuntamiento.

La actuación abarcará también la renovación del mobiliario urbano y de las infraestructuras de canalización que dan servicio a los edificios del entorno. Además, prevé integrar el tráfico peatonal, rodado y el espacio de aparcamiento; y renovar el pavimento de aceras y calzadas con la reposición de bordillo.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha señalado que esta nueva inversión se enmarca en la política de mejora de barrios y calles con actuaciones que "contribuyen a hacerlos más habitables, a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y, a la vez, a generar actividad económica y empleo".

Las obras cuentan con una subvención de un millon de euros procedente del Gobierno de Cantabria, en base al Decreto 89/2024, por el que se conceden subvenciones a los ayuntamientos para la ejecución del Plan de Inversiones Municipales 2025-2029.