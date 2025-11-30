El Ayuntamiento de Santander dedicará 67,3 millones en 2026 para su plantilla

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio del Ayuntamiento de Santander gestionará 68,2 millones en 2026, de los que 67,3 corresponderán al área de Personal y 866.700 euros a Patrimonio.

En concreto, el Consistorio cuenta con 850 trabajadores fijos, entre funcionarios de carrera y personal laboral fijo. Además, creará cerca de 20 nuevas plazas: siete de bombero, tres de bombero conductor, dos de cabo de extinción de incendios; una de auxiliar administrativo, dos de arquitecto, una de técnico de administración general, una de técnico de programas de formación, una de gestor técnico de formación y una de técnico en arboricultura.

En el área de Patrimonio, el presupuesto estará destinado a la cobertura de los cánones por concesiones que tiene el Ayuntamiento y a otros conceptos como el alumbrado de museos, parque móvil o edificios municipales. También dispondrá de una partida específica para la restauración de los diferentes bienes que forman parte del patrimonio municipal.

En esta línea, en lo que va de legislatura, los empleados fijos de la plantilla municipal han aumentado en un 10%.

El concejal del ramo, Daniel Portilla, ha afirmado que estas cuentas garantizan las posibles subidas salariales que se acuerden en Consejo de Ministros y ha destacado la creación de nuevas plazas.

En esta línea, ha subrayado el "compromiso" del equipo de Gobierno por optimizar la plantilla y ha puesto en valor "el gran esfuerzo por reducir la temporalidad e incrementar la estabilidad de sus empleados como garantía de calidad en la prestación del servicio".

Además, ha considerado que se trata de un presupuesto "equilibrado y sostenible, que permitirá dar el mejor servicio posible a los ciudadanos, desde una gestión eficaz de los servicios y con la menor carga fiscal posible".

También ha detallado que las cuentas de Recursos Humanos permitirán hacer frente a los incrementos salariales para los empleados municipales que se aprueben para el 2026 y que garantizan un margen suficiente para las incorporaciones de nuevos efectivos para mejorar la atención al ciudadano.

"Desde el área de Recursos Humanos trabajamos por consolidar una plantilla que apuesta por la función pública de hoy y la de mañana y por una administración que se reactive con la captación de nuevos talentos", ha señalado.