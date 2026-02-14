Bárcena Mayor y otros cuatro puntos de Cantabria, donde más ha llovido en España

Archivo - Varias personas se cubren de la lluvia y el viento en Santander.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra en el arranque de este sábado cinco de las diez mayores precipitaciones de España, con Los Tojos, en el municipio de Bárcena Mayor, liderando la lista de los lugares donde más ha llovido con 29,8 litros por metro cuadrado, en una jornada en la que la comunidad está en aviso por mala climatología por el paso de la borrasca 'Oriana'.

Le sigue en segunda posición Fuente Dé, en Camaleño, donde ha habido una precipitación acumulada de 26,2 mm. Tras Urkiola (Vizcaya) y Sotres (en la vertiente asturiana del Parque Nacional de Picos de Europa), con 25,4 y 25 mm, respectivamente, Alto Campoo aparece en el quinto lugar de los puntos del país donde más agua ha caído: 24,6 mm.

En el sexto lugar figura Polientes, en Valderredible, con 24,4 mm, y en el octavo San Roque de Riomiera con 24 mm. Areso (Navarra) con 22,6 mm y Soto (León) con 22,4, cierran el ranking.

Por otra parte, Cabaña Verónica, en la parte cántabra de Picos de Europa, ha marcado la segunda temperatura española más baja: -9,1 grados centígrados, a las 6.40 horas, tan solo superada por Pradollano (Sierra Nevada, Granada) con -9,2ºC.

Este punto de la geografía cántabra, además, ha registrado la cuarta mayor racha de viento con 121 kilómetros por hora, y San Roque la décima, con 116. La máxima se ha dado en Láujar de Andarax (Almería) donde el viento ha soplado a 134 km/h.

Por último, San Roque ha alcanzado esta madrugada la novena mayor velocidad de viento en el país: 73 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

EN AVISO POR OLEAJE, NIEVE, VIENTO Y LLUVIA

La borrasca 'Oriana' mantiene este sábado en aviso a Cantabria por oleaje, nieve, viento y lluvia.

En concreto, el litoral está en alerta naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos hasta las 15.00 horas, por viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) arreciando ocasionalmente a 75 a 88 km/h (fuerza 9) y mar combinada del noroeste de 5 a 7 m, ocasionalmente de 7 a 8 m.

Pasada esa hora, habrá una mejoría de las condiciones de la mar y el nivel de aviso descenderá a amarillo (peligro bajo) hasta las 20.00 horas, cuando se espera viento del noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 4 a 5 m.

En aviso naranja continua hasta el mediodía Liébana por acumulaciones de nieve de 20 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 m, aunque se espera que la cota baje hasta los 600-700 m.

Por este fenómeno lo está también, pero en amarillo, la Cantabria del Ebro y el centro y valle de Villaverde por acumulaciones de 10 y 4 cm en 24 horas, respectivamente, por encima de los 900 m. En estos dos casos, la cota descenderá a 700-800 m.

Y toda la comunidad se mantiene hasta el mediodía en alerta amarilla por viento del noroeste de hasta 90 km/h, a excepción de la Cantabria del Ebro donde se extenderá hasta las 18.00 horas.

Además, el centro y el valle de Villaverde siguen en aviso amarillo por lluvia por una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, más probable de alcanzar en los Valles Pasiegos, con probabilidad de chubascos en forma de nieve.