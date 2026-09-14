Bayona, en el Festival de Cine de Santander: "Las historias pueden ayudar a cambiar el mundo"

Juan José Bayona, director de cine, en el Festival de Santander - FESTIVAL CINE SANTANDER

Invitado de honor del Festival de cine, ha participado en los 'Diálogos entre cineastas', acompañado por José Luís Rebordinos, director del Festival de San Sebastián SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Juan José Bayona ha defendido que "el cine es algo que se hace en equipo", de modo que una persona puede "tener una idea muy clara de cómo se hacen las cosas, pero siempre puede venir alguien con una propuesta mejor y hay que tener la capacidad de coger las buenas ideas para incluirlas en la película", más porque a su juicio "las historias pueden ayudar a cambiar el mundo".

Esta ha sido una de las reflexiones que el director de 'Lo imposible' o 'El orfanato' ha compartido con el público del Festival de Cine de Santander, del que este año es invitado de honor, durante su participación en una nueva sesión de los 'Diálogos entre cineastas', en la que ha conversado con José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián.

El realizador y productor ha reconocido que "hay mucho esfuerzo y mucho trabajo" detrás de sus películas y que, para él, "la pasión de contar es fundamental": "Yo creo en las personas y creo en la posibilidad de que las historias ayuden a cambiar el mundo, sin evitar con ello la oscuridad", ha afirmado refiriéndose a 'La sociedad de la nieve' (2023) un film que "tiene muchas zonas oscuras, pero al final te quedas con el ejemplo de esa gente que se da al otro", ha apostillado.

De la mano de Rebordinos, Bayona ha repasado toda su trayectoria profesional, comenzando por su formación en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), donde descubrió que "el cine se hace en equipo", que "las cosas que tienes muy claras no te permiten ir más allá" y que "el set es un campo de pruebas donde pueden pasar muchas cosas. Si uno quiere superarse, tiene que trascender eso", ha avisado.

También ha hablado de su relación con Steven Spielberg a quien dijo que 'no' cuando le propuso dirigir la primera entrega de 'Jurassic World'. "No lo vi claro, le dije que no era la persona adecuada, pero cuando me ofreció hacer la segunda parte, ya no me atreví a volver a decir que no. Yo ya me sentía más confiado", ha asegurado.

Bayona inició su carrera como director de cine con 'El orfanato' (2007) que obtuvo siete premios Goya. Con 'Lo imposible' (2012) consiguió cinco goyas y llevó a Naomi Watts a conseguir una nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagonista. En 2013 recibió el Premio Nacional de Cinematografía. Con 'Un monstruo viene a verme' (2016) conquistó nueve premios Goya. Spielberg lo eligió en 2018 para dirigir 'Jurassic World: Fallen Kingdom'.

Más recientemente, Bayona ha logrado un gran reconocimiento con 'La sociedad de la nieve' (2023), estrenada fuera de competición en el Festival de Venecia y actualmente está centrado en la serie documental 'Más allá de la muerte', que parte del final de la película 'La sociedad de la nieve' y se estrenará en Netflix el 18 de diciembre.

PROGRAMACIÓN MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE

Dentro de la Sección Oficial Ópera Prima, para este martes se han programado dos proyecciones en el Centro Botín. A las cinco de la tarde, Pau Berlanga presenta su película 'Sitcom', ambientada en un piso compartido al límite de la precariedad donde cuatro desconocidos conviven entre trabajos absurdos, adicciones y frustraciones mientras buscan un nuevo inquilino que podría alterar su frágil equilibrio.

Tras la proyección de esta producción española de 2025, Berlanga participará en un coloquio moderado por Adela Mac Swiney. A las 21.00 horas, Miguel de Zuviría presentará su película 'Lo que trajo la tormenta', una producción argentina de 2026 en donde el protagonista, tras una ruptura sentimental se plantea todo el proyecto artístico en el que se ha centrado durante los últimos años mientras se marcha a un pueblo en la costa. Al finalizar la proyección, el director reflexionará sobre la película en un coloquio también moderado por Adela Mac Swiney.

A las 17.30 horas, en los cines Embajadores y dentro de la sección Orígenes, se proyectará 'Ópera prima', de Fernando Trueba, que presentará la película y participará en un coloquio moderado por Marta Medina. A esa misma hora, en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y dentro de la Sección Oficial Cantabria Infinita, se proyectará 'Level', de Anna Berkhof y Carlos Mora quienes presentarán la película y participarán en un coloquio con el público.

También dentro de esa misma sección, pero en los Cines Embajadores, a las 20.00 horas, está programado el segundo pase de 'Las capas de la lasaña', dirigida por Guillermo Ruiz, quien se encargará de presentar la producción y compartirá con el público un coloquio posterior.

Además, continúan las proyecciones de la retrospectiva que este año el Festival está dedicando a Juan Antonio Bayona, su invitado de honor. A las 20.00 horas en el cine Los Ángeles se proyectará 'El Orfanato' y, en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, a las 20.30 horas, se podrá ver 'Un monstruo viene a verme'.