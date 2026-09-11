El BOC publica el concurso público del Gobierno para comprar suelo en Argoños para viviendas de sustitución

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SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la ya anunciada convocatoria por parte del Gobierno regional (PP) de un concurso público para la compra de parcelas en Argoños para construir viviendas de sustitución para los afectados por las sentencias de derribo.

Según el pliego de condiciones fijado para este proceso, consultado por Europa Press, el presupuesto previsto para la compra de estas parcelas asciende a unos 4.070.000 euros (impuestos no incluidos).

Aunque en el texto se indica que se calcula que se necesitarán un máximo de 69 viviendas, fuentes de la Consejería de Fomento han aclarado a esta agencia que si es preciso, con posterioridad, se adquirirán más parcelas para ejecutar tantas como se necesiten.

La cifra final dependerá del número de afectados que se decanten por la sustitución ya que también tiene la vía de ser indemnizados por su vivienda.

Y es que en Argoños hay 255 viviendas con sentencia de derribo y hay más de 230 para las que aún no hay concretada una solución (vivienda de sustitución o indemnzación), según detalló hace unos días el presidente de AMA, Antonio Vilela.

Tras publicarse la convocatoria del concurso para esta adquisición de suelo por parte del Ejecutivo, se abre un plazo de 15 días para que personas físicas o jurídicas presenten sus propuestas de parcelas.

En los pliegos, se fijan una serie de requisitos que deben cumplir estas parcelas y se establecen unos criterios de adjudicación.

Las parcelas deberán estar en Argoños, estar clasificadas como suelo urbano consolidado para uso residencial y, en concreto, para la edificación de vivienda unifamiliar.

Además, deberán tener una superficie suficiente para albergar al menos 11 viviendas; no contar con edificaciones o instalaciones permanentes y tener acceso desde vial municipal urbanizado o posibilidad de autorización de acceso desde carretera.

También deberán estar libres de cargas y gravámenes (en el caso de cargas hipotecarias y deudas de su propietario se admitirá compromiso de cancelación anticipada o simultánea a la compraventa) y en condiciones jurídicas que permitan su inmediata escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad.

Cada propuesta se valorará con un máximo de 100 puntos en función de dos criterios: precio (65 puntos) y número de viviendas que puede albergar (35 puntos).