Los bomberos rescatan a un ciclista que se cayó al cauce del río en Molledo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este jueves a un ciclista que se cayó al cauce del río en el municipio de Molledo y resultó herido.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, los bomberos llegaron hasta el accidentado, le atendieron y montaron un sistema con escaleras para poder trasladarle hasta la carretera, donde fue atendido por el equipo de una ambulancia.

El ciclista sufría policontusiones y fue trasladado a un centro sanitario.