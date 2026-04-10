Los bomberos rescatan a un ciclista que se cayó al cauce del río en Molledo - 112 CANTABRIA
SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este jueves a un ciclista que se cayó al cauce del río en el municipio de Molledo y resultó herido.
Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, los bomberos llegaron hasta el accidentado, le atendieron y montaron un sistema con escaleras para poder trasladarle hasta la carretera, donde fue atendido por el equipo de una ambulancia.
El ciclista sufría policontusiones y fue trasladado a un centro sanitario.