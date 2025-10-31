Bomberos sofocan en las últimas horas dos incendios en La Remonta

Archivo - Camiones de bomberos de Santander.-ARCHIVO - BOMBEROS DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Santander han intervenido en las últimas horas en dos incendios declarados en el edificio de La Remonta.

Así lo ha informado este viernes en nota de prensa el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, quien ha detallado que el primer incendio se registró en la tarde de este jueves cuando el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria alertó a las 16.43 horas de un fuego en un edificio abandonado de la finca de La Remonta.

A su llegada, los efectivos comprobaron que las llamas salían por debajo de las tejas del inmueble. Se desplegó una línea a dos mangueras, una destinada a atacar el fuego por el interior y otra a sofocar la vegetación exterior afectada. Tras apagar el incendio, se procedió a refrescar la zona exterior para evitar rebrotes.

El segundo aviso se ha producido esta madrugada, a las 3.44 horas, a través de una llamada de la Policía Local que alertaba de un nuevo incendio en el mismo recinto.

A la llegada de los bomberos, se comprobó que ardía la estructura del torreón situado en la parte superior del edificio y que se habían producido caídas de viguetas, lo que incrementaba el riesgo de colapso.

Dado que las condiciones impedían una intervención interior segura, se decidió actuar desde el exterior. Además, se activaron medios de refuerzo para apoyar las labores de control del fuego.

Los efectivos permanecen vigilantes ante una posible reactivación de focos y continuarán realizando comprobaciones en la zona a lo largo del día para asegurar la protección del entorno.