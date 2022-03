Los bomberos de Torrelavega realizaron 926 intervenciones en 2021, un 6% que el año anterior

El 41,8% de las actuaciones están relacionadas con incendios, accidentes de tráfico y rescates

El Parque de Bomberos de Torrelavega realizó un total de 926 intervenciones en 2021, que suponen un 6,17% más que en 2020 (51 más) y de las cuales 229 (el 24,7%) tuvieron lugar fuera de la ciudad y 19 (el 2,1%) fuera de los municipios que están incluidos en el convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria.

En concreto, los bomberos de la capital del Besaya prestan su Servicio de Extinción de Incencios y Salvamento también en los municipios de Alfoz de Lloredo, Cartes, Miengo, Piélagos, Polanco, Puente Viesgo, Reocín, Santillana del Mar y Suances, labor por la que el Gobierno regional aporta a Torrelavega 450.000 euros anuales.

Este año se mantiene la tendencia de los anteriores, ya que el porcentaje de actuaciones en estos municipios ronda habitualmente el 25% --en 2020 hubo 215 frente a las 229 del 2020--.

Además, para 2022 el Ayuntamiento de Torrelavega acaba de formalizar un convenio con el de Piélagos --ambos alcaldes lo firmaron ayer-- por el que este último municipio abonará también 50.000 euros por recibir este servicio.

Así, el Parque de Bomberos, cuyo presupuesto anual ronda los 3 millones de euros, logrará a partir de este ejercicio su aspiración de recibir 500.000 euros procedentes de otras administraciones --los 450.000 del Ejecutivo cántabro y los 50.000 de Piélagos--, que es la cifra que el Consistorio torrelaveguense venía demandando desde hace años al Gobierno para cubrir el servicio.

Así lo ha destacado el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa la Memoria del Parque de Bomberos correspondiente a 2021 acompañado por la jefa de servicio, Eva Martín.

Por municipios, el reparto se mantiene "muy parecido" a los años anteriores, siendo Piélagos y Suances los dos en los que más intervenciones se han realizado, ambos con un 17%, seguidos de Miengo, Reocín, Cartes y Polanco.

Los viernes, sábados y domingos son los días en los que se produce un mayor número de incidentes, y las actuaciones más numerosas están relacionadas con incendios, accidentes de tráfico y rescates, que comprenden el 41,8% del total, en números 387 salidas.

Los incendios de 2021 han sido 212, cifra que ha descendido si se tienen en cuenta los 241 del 2019 --se ha tomado este año para hacer la comparativa porque se entiende que en el 2020 "no se dieron las mismas condiciones que en un periodo normal" debido a la pandemia--. En total, 113 incendios se produjeron en vegetación y contenedores, 31 en vehículos y 51 en edificios, donde fundamentalmente se dan accidentes domésticos y "descuidos", sobre todo en la cocina.

En este sentido, la jefa de bomberos ha destacado que durante los meses más duros de la pandemia bajaron los incendios pero éstos no han vuelto a repuntar, a diferencia de los accidentes de tráfico, que descendieron por la reducción de la movilidad pero sí han vuelto a subir, retrocediendo a niveles similares a los años 2012 o 2013. Sin embargo, son más numerosos pero de menor gravedad.

También han aumentado los rescates en domicilios, lo que, a juicio de Martín, puede reflejar el cambio de organización social y familiar y que cada vez más personas mayores o dependientes viven solas.

Un dato que ha destacado Pérez Noriega ha sido el descenso en actuaciones con animales, con solo 21 (el 2%), y en particular con avispas, con las que "ya prácticamente no tenemos incidencias" (9). Por el contrario, ha habido un repunte de intervenciones relacionadas con inundaciones y achiques, hasta las 85, aunque no han sido tan importantes como en 2019.

PLANTILLA E INVERSIONES

En cuanto al personal, el Parque dispone de una plantilla de 30 miembros más seis interinos, a los que se suman nueve temporales que han trabajado durante siete meses, especialmente como refuerzo para la temporada de verano. La edad media de la plantilla sigue siendo "parecida", pues ha subido un año, hasta los 53; y el porcentaje de bomberos con más de 50 años es del 50%.

El concejal también se ha referido a la labor informativa y pedagógica que viene realizando el Servicio de Bomberos de Torrelavega, que en 2020 no ha recibido a ningún centro de enseñanza por la pandemia, pero espera retomar las visitas de los escolares en el próximo curso.

No obstante, se han impartido cursos de iniciación al rescate de trabajos verticales, de hidráulica aplicada a incendios o de incendios en edificios en altura.

Asimismo, se han hecho inversiones para adquirir nuevos trajes, ropa deportiva, gafas y protectores auditivos, dos detectores de gases, material de protección contra riesgo eléctrico, etcétera, y se ha adjudicado la compra de un camión que se incorporará al servicio este 2022.