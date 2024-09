Buruaga: "La actualización del equipo del Gobierno no responde a ninguna crisis"

La oposición sostiene que se trata de una "crisis de gobierno" generada por la "inacción" de la presidenta



SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha defendido hoy ante el pleno del Parlamento que los cambios en el Gobierno, con la sustitución de consejeros y en la estructura orgánica, "no responde a ninguna crisis" sino que es una "actualización" para "dar un nuevo impulso" y "pisar el acelerador" en la gestión una vez que, ha reivindicado, se ha conseguido "dar un nuevo rumbo" a la región.

Así, ha considerado que esa "actualización" ha sido "ejemplar" y se ha hecho "en tiempo récord". "Deberíamos verlo con absoluta normalidad", ha manifestado respecto a los cambios en las personas que gestionan los departamentos del Gobierno porque, al igual que en las empresas, "están en constante examen de adaptación".

Buruaga ha defendido que la obligación de los gobernantes es "no aferrarnos a los cargos" y, al igual que ella "no ha venido a ser, estar y resistir", los cargos de su Ejecutivo han de adaptarse a "las exigencias del momento", que ahora es "pisar el acelerador".

"No busquen tres pies al gato ni otra explicación porque no existe", ha asegurado la presidenta sobre los cambios en las Consejerías de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Cultura, Turismo y Deporte, sustituyendo a Pablo Palencia por María Jesús Susinos y a Eva Guillermina Fernández por Luis Martínez Abad.

Además de agradecer el trabajo a quienes han sido consejeros hasta la pasada semana, ha puesto en valor las capacidades de los nuevos titulares. "Dos personas cercanas, sensatas y humildes, con una gran capacidad de diálogo y escucha, con criterio político", ha dicho.

"Con estas decisiones valientes, mi Gobierno se ha rearmado. Nos hemos hecho más fuertes para aumentar nuestra potencia, acelerar el paso e ir avanzando para responder mejor a los problemas y a las necesidades de las personas a las que servimos", ha enfatizado.

Ha afirmado que esos cambios que algunos insisten en denominar "crisis" para ella es "una oportunidad y una obligación" para mejorar y, por ello, también se han hecho modificaciones orgánicas, destacando las denominaciones en dos consejerías, en la de Fomento y la de Economía que añaden a sus nomenclaturas la Vivienda y la Financiación Autonómica, respectivamente.

Buruaga ha reiterado que esos añadidos en los nombres de las consejerías "no son accesorios ni son cosméticos" sino que tratan de definir "prioridades" y suponen "mandatos muy claros" para sus responsables.

En el caso de la financiación autonómica, la también presidenta del PP regional ha reiterado que es "la principal amenaza a la que vamos a tener que enfrentarnos" porque "la espada de Damocles del concierto separatista pretende relegarnos" y, por ello, ha advertido, "daremos la batalla".

Ha pedido que "nadie dude" que desde el Gobierno "haremos lo que tengamos que hacer para que los cántabros no paguen con un solo euro de su bolsillo las facturas de Pedro Sánchez".

En cuanto a la inclusión de Vivienda en la denominación de la consejería que dirige Roberto Media, ha indicado que se trata de reforzar una política en la que "no hemos permanecido de brazos cruzados" pero a la que se va a dar más relevancia aún.

La presidenta cántabra ha indicado que su responsabilidad es "procurar que la maquinaria trabaje cada día mejor" y más ante el "momento complejo y cargado de incertidumbre y dificultades por el contexto nacional" y, por ello, ha insistido en pedir que los cambios se vean "como algo normal".

"LAS COSAS NO FUNCIONABAN ADECUADAMENTE"

Por su parte, la oposición ha sostenido que se trata de una "crisis de gobierno", en la que hubiese sido necesario "más cambios", generada por la "inacción" de Buruaga en estos meses de legislatura, y ha instado a la presidenta regional a gobernar, con "cambios reales".

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha asegurado que se trata de una "crisis de Gobierno, sin paños calientes", tanto en acción como en gestión, en la que en 14 meses de legislatura se han cambiado a "29 altos cargos", y ve los nuevos nombramientos como "un cambio de cromos".

Hernando ha censurado que en este tiempo se ha "incumplido" el pacto con el sindicato médico, hay "menos autónomos", no se pagó las ayudas de la PAC "a tiempo", no se gestionó la enfermedad hemorrágica epizoótica "correctamente", y no hay "nada" respecto al decreto de pisos turísticos y autocaravanas.

Asimismo, ha criticado que el Año Jubilar Lebaniego ha sido "un año perdido para el turismo de Cantabria", así como la "pésima gestión" del aeropuerto. Además, en el deporte "no han pagado las subvenciones" y en Cultura "no se ha hecho nada", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Pablo Zuloaga, cree que esta "crisis de Gobierno", que ha generado, a su juicio, la propia Buruaga, es "una confesión política" de que los 'populares' llevan más de un año de legislatura en "parálisis".

Zuloaga ha censurado a la presidenta cántabra por "esquivar la prensa" y "no dar explicaciones" respecto a unos cambios que, a su juicio, "son insuficientes y llegan tarde".

Ha reiterado que el problema es la "falta de liderazgo" de Buruaga que, en su opinión, "no está haciendo lo que tiene que hacer por Cantabria".

En este punto, Zuloaga ha reconocido que a los socialistas les "preocupa" la financiación autonómica, pero aun "más" la actitud de Buruaga por "su cobardía o su falta de determinación", dado que "no quiere" sentarse con Sánchez para defender la singularidad del territorios.

El líder socialista ve "fundamental" llegar a acuerdos con el Gobierno de España para "garantizar mejoras económicas" en el Ejecutivo autonómico.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, ha afeado a Buruaga que haya intentado "maquillar" algunos "errores" y la ha pedido que reconozca que se han hecho cambios en el Gobierno porque "las cosas no funcionaban adecuadamente".

Díaz ha afirmado que "se hacen promesas sin resultados visibles", en relación a la inversión extranjera, que "brilla por su ausencia", la realidad sanitaria, el modelo turístico o el empleo autónomo.

Así, frente a este "brindis al sol", desde Vox han exigido "cambios reales". "No puede pensar que los cántabros somos tan ingenuos que porque nos cambie el nombre de una Consejería vaya usted a cambiar la realidad", ha trasladado.

"NO HA HABIDO NINGÚN CAOS"

En su respuesta a la oposición, Buruaga ha defendido que "no ha habido vacío de poder" y que en su Gobierno "no hay ningún caos" como tratan de dibujar PSOE, PRC y Vox, a los que ha espetado que, "cuando se cambia a un jugador de posición en un partido, es que a la vista de la evolución hay que reajustar".

También ha criticado que en los gobiernos del bipartito hubo "consejeros manifiestamente incompetentes para gestionar funciones tan esenciales como la salud de los cántabros, a los que se mantuvo contra viento y marea" para seguir con una coalición.

Al hilo, se ha referido a la petición de la oposición de cesar al consejero de Salud, César Pascual, y ha espetado que "ni muerta" hará ese cese porque "tiene toda mi confianza", "nunca Cantabria ha tenido un consejero de Sanidad de su talla".

Igualmente, ha hecho referencia a las peticiones del cese del consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti. "Para mí es un autentico lujo", ha afirmado y ha ensalzado que está logrando que en Cantabria estemos "batiendo récord en creación de empleo y en destrucción de paro".