Buruaga acude al funeral de Estado por las víctimas de la Dana para "acompañar con todo nuestro cariño" a las familias

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha acudido este miércoles al funeral de Estado que ha tenido lugar en Valencia en memoria de las víctimas de la Dana, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, el 29 de octubre de 2024.

La presidenta, en representación de la sociedad cántabra, ha querido mostrar así todo su apoyo y "acompañar con todo nuestro cariño y solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos", según la nota de prensa difundida por el Gobierno regional.

El lugar elegido ha sido la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en concreto el Museo Príncipe Felipe. Al acto ha acudido la Casa Real, junto a otras autoridades del Estado y familiares de las víctimas.

Buruaga ha lamentado estas "237 vidas truncadas" en uno de los desastres naturales "más devastadores sucedidos en nuestro país". Asimismo, ha recordado que "detrás de cada cifra hay una historia, una familia, una ausencia imposible de llenar".

Con su presencia, ha querido expresar "todo su afecto para --la comunidad valenciana-- una tierra hermana que hoy llora, pero que también demuestra, una vez más, su fortaleza y su unión ante la adversidad".

Se ha tratado de un funeral laico en el que, a pesar de la presencia de personajes políticos, sólo ha tomado la palabra el Rey Felipe VI, además de tres familiares de las víctimas fallecidas en Valencia, Albacete y Málaga.

En el homenaje se han interpretado varias piezas musicales y se ha guardado también un minuto de silencio por todos los muertos de esta tragedia que asoló especialmente a la Comunidad Valenciana, pero que también se cobró víctimas en Castilla-La Mancha y Andalucía.