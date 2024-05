Buruaga cree que a Sánchez le ha salido "el tiro por la culata" y es un presidente "con fecha de caducidad"

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), cree que a Pedro Sánchez (PSOE) le ha salido "el tiro por la culata", su crédito está "aniquilado" y es un presidente "con fecha de caducidad". Asimismo, le ha instado a abandonar esas "estrategias autoritarias de un dictador de manual".

Así lo ha trasladado Buruaga este martes a preguntas de la prensa sobre la decisión de Sánchez de seguir como presidente del Gobierno central, tras cinco días de reflexión por la apertura de diligencias de un juez hacia su esposa, Begoña Gómez.

Buruaga ha señalado que no la ha sorprendido este anuncio dado que, ha indicado, "las dimisiones no se anuncian, las dimisiones se presentan, no se dimite en diferido".

A su juicio, estos cinco días de reflexión han sido un "auténtico espectáculo", que como presidenta y como ciudadana le "abochorna", y lo único que buscaba Sánchez era "presentarse como la víctima que no era, huir de las explicaciones que todavía no nos ha dado" y "salvarse a sí mismo".

"Yo creo que ha tomado el pelo escandalosamente a los españoles, que ha vuelto a desprestigiar las instituciones y que ha generado una fractura política y social todavía mayor, aun si cabe", ha valorado.

No obstante, la líder del Ejecutivo autonómico cree que a Sánchez le ha salido "el tiro por la culata" dado que "no ha sido aclamado como pensaba, no ha generado las adhesiones que buscaba" y su crédito está "aniquilado".

"Ha elegido el camino más indigno y esto tiene muy difícil marcha atrás, siento que Sánchez es desde hoy un presidente con fecha de caducidad", ha opinado.

Según ha apuntado, le preocupa mucho esta "deriva populista de un presidente que parece no tener límites", que "ha sido capaz de utilizar lo tan sagrado como la familia" para "tratar de controlar y someter a los que pensamos diferente". "Me preocupa qué vendrá ahora", ha dicho.

Asimismo, Buruaga ha manifestado que "esto no va de Sánchez o la democracia, esto no es yo o el caos" y "afortunadamente España es un país de libertades" con una democracia "consolidada, sana y fuerte", que "no necesita ni mesías ni salvadores".

"Hay que sacar a nuestro país del fango de la política en la que está metida, pero lo primero que tiene que hacer el presidente del Gobierno es salir del fango" y abandonar esas "estrategias autoritarias de dictador de manual que nos preocupan a todos" y "ser el presidente de todos de una vez", ha sentenciado.

La presidenta cántabra ha hecho estas declaraciones en el acto de la firma del Contrato-Programa entre el Gobierno de Cantabria y la Universidad, en el Paraninfo de la UC.