Buruaga cree que la vía "más sensata" para aprobar el Presupuesto de 2026 sería un nuevo pacto con el PRC

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, participa el Foro Económico del Diario Montañés - GOBIERNO DE CANTABRIA

Con Vox lo ve "muy difícil" y con el PSOE "una quimera"

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), no ve "ninguna razón" para que su Gobierno no consiga obtener los apoyos necesarios para aprobar su tercer presupuesto, aunque lo ve "más complejo" que los dos años anteriores, y cree que la "vía más sensata y más lógica" es hacerlo a través de un nuevo pacto presupuestario con el PRC, al que pide "responsabilidad" y "madurez".

En relación a los otros dos grupos de la oposición, con el PSOE lo considera una "quimera" y con Vox, "muy difícil" al poner este partido una "condición imposible" para la negociación como es el que Cantabria no acoja menores migrantes.

Así lo ha afirmado este miércoles Buruaga durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde ha explicado que el Gobierno prevé afrontar la negociación de la misma manera que con el anterior presupuesto.

De esta forma, cuando el Ejecutivo termine de elaborar y "rematar" el presupuesto pretende abrir negociaciones para intentar cerrar un acuerdo antes de que el documento sea aprobado en Consejo de Gobierno y, posteriormente, llevarlo al Parlamento para "enriquecerlo" con las aportaciones de todos los grupos de la Cámara.

Buruaga cree que las negociaciones presupuestarias serán más complejas por las "tensiones internas" que hay en los distintos partidos y grupos parlamentarios y porque, ya superado el ecuador de la legislatura, "empiezan a pesar las estrategias electorales más de lo conveniente".

Pese a todo, la presidenta ha apelado a la "responsabilidad y a la madurez" de los regionalistas, con los que el PP abordará la negociación con "sensatez, diálogo y muchísimo sentido de región" en pos de un acuerdo.

Además, Buruaga ha reivindicado que el presupuesto de 2026 será el "mejor de la historia" y "va a tener todas las prioridades que ya tenían los anteriores" al contar con más fondos para sanidad, educación, vivienda, inversión público y para el tejido productivo.

Según ha dicho, si los dos anteriores, que contaron con el apoyo del PRC, "eran buenos", éste será "mejor".

También ha defendido que los compromisos adquiridos con los regionalistas en el marco de los acuerdos presupuestarios de los dos años anteriores "se han ido cumpliendo en un grado razonable".

CREE QUE VOX SE "AUTOEXCLUYE" DE LA NEGOCIACIÓN

En cuanto a Vox, Buruaga ha señalado que con la "línea roja" que ha planteado de no acogida de los menores migrantes, lo que hace este partido es "autoexcluirse" y "autodescartarse" a sí mismo de la negociación del presupuesto, como, a su juicio, han hecho los dos últimos años con "condiciones imposibles, sabiendo que va a ser no, o para que sea no".

Al hilo de la petición de Vox, la presidenta ha vuelto a criticar la "inexistente" política migratoria de Pedro Sánchez y el "impuesto" e "injusto" reparto de menores migrantes que ha determinado el Gobierno central a través de un Real Decreto Ley que Cantabria ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero ha señalado que, mientras la justicia resuelve, Cantabria tiene un Ejecutivo "serio" que "cumple" con la ley.

Por tanto, ha garantizado que Cantabria va a acoger a estos menores migrantes que lleguen "en condiciones de humanidad y de dignidad" y ello pese a considerar que el reparto hecho "arrolla nuestras competencias", "colapsa" la red de protección a la infancia de la comunidad y "no garantiza la atención adecuada" ni la "inserción social" que necesitan estos niños.

Y en relación al PSOE, Buruaga ve "prácticamente imposible" un acuerdo presupuestario. Y es que la presidenta ha afirmado que pese al "cambio de caras" al frente de este partido en Cantabria e, incluso, al "rebaje de tono" de éstos, cree que "al final es más de lo mismo" y "cuando tiene que elegir entre Sánchez y Cantabria elige siempre Sánchez".