Buruaga dice que el acuerdo con Vox "mejora notablemente" la Ley de Simplificación "sin recortes" en su contenido

Dice que las enmiendas introducirán "cuestiones menores" y llama a "quien quiera" sumarse a esta norma "sin vetos"

SANTANDER, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha calificado de "excelente noticia" el acuerdo alcanzado por el Grupo Popular con Vox para poder aprobar la Ley de Simplificación Administrativa, ya que las aportaciones de esta formación "mejoran notablemente la norma" elaborada por su Gobierno pero "sin vetos" ni "recortes", "respetando su contenido original".

"Mantenemos la ley prácticamente como está. No hay vetos, no se ha quitado nada, no hay ninguna enmienda que pida suprimir. Se mantiene la ley en su sentido original, con matices", ha dicho a preguntas de los medios tras darse a conocer este jueves el acuerdo entre PP y Vox.

Así, como ya había avanzado previamente esta mañana el portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso, la presidenta ha confirmado que se mantiene la modificación planteada en el anteproyecto para permitir construir vivienda libre en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) vinculado a un equipamiento de interés regional, un asunto que ha desatado la polémica entre los grupos de la oposición.

Esa figura, como las demás, "se mantiene", aunque "quizás se introduzcan cuestiones menores" a través de enmiendas, ya sea "para puntualizar, para concretar, para poner un plazo, para lo que sea", ha matizado Buruaga. Según ha dicho, aún no conoce esas enmiendas porque todavía está abierto su plazo de presentación.

En todo caso, la jefa del Ejecutivo cántabro --que ha hecho estas declaraciones en la Torre Xtela, donde ha inaugurado este viernes las instalaciones de la empresa NWorld-- ha ensalzado que el acuerdo es una "buena noticia", ya que permitirá sacar adelante la primera Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria y dar respuesta a una "reclamación universal" que la sociedad cántabra espera "como agua de mayo".

Una ley que considera "valiente" y que, "sin merma de la seguridad jurídica, viene a eliminar las reglas a la economía, la inversión, el talento. Además, ha añadido que servirá para "promover y acelerar" los proyectos estratégicos de región para "hacer la vida económica y social más fácil a las empresas y a los ciudadanos de Cantabria".

"Todo eso es empleo y oportunidades de crecimiento y de desarrollo", ha resumido Buruaga, que también ha ensalzado que se trata de una norma "avanzada como la que más".

"Es la ventaja que uno tiene cuando llega más tarde que otros, que puede recopilar con lo que hay y, por lo tanto, ponerse en el grupo de cabeza", ha apostillado, tras lamentar que "nunca antes hubo otra" norma de estas características y, "lo que es peor, nunca antes hubo intentos por reducir la burocracia, sino una facilidad escandalosa para multiplicarla todos los días".

"MANOS TENDIDAS" A QUIEN QUIERA SUMARSE AL ACUERDO

Aún así, el Gobierno mantiene una voluntad "clarísima" de seguir mejorando la ley y, por ello, la presidenta ha asegurado que en el acuerdo y en la tramitación parlamentaria estará "quien quiera estar sin vetos en el contenido, sin poner condiciones inasumibles o pedir que la ley deje de ser lo que es para convertirse en otra cosa".

"Siempre hemos estado con las puertas abiertas y las manos tendidas", ha dicho, tras destacar que "hay mucho trabajo detrás" de esta norma, que ha contado con una participación "sin precedentes" de la sociedad de Cantabria y de sus agentes económicos y sociales.

La presidenta ha agradecido a Vox su "responsabilidad" para llegar al acuerdo, porque "ha sabido entender esa demanda de la sociedad de Cantabria y ha sido capaz de aportar mejoras y sumar de forma constructiva".

Eso sí, ha subrayado que se ha alcanzado "un acuerdo puntual para una ley puntual" con esta formación, y ha insistido en la "vocación y capacidad de diálogo" por parte de su Gobierno en esta legislatura, en la que el PP gobierna en minoría.

"No es más fuerte el gobierno que más diputados tiene, yo creo que es más fuerte el gobierno que es más capaz de entender puentes y capaz de llegar a acuerdos con otros".

"Seré capaz de entenderme, de llegar a acuerdos, de pactar con quien tenga que pactar para salvaguardar y para defender el interés general de Cantabria", porque "no hay nada por encima de eso", ha sentenciado Buruaga, destacando que, "en apenas 20 meses de gobierno", los 'populares' han sumado "muchos acuerdos en beneficio de Cantabria".

En concreto, ha aludido a los dos presupuestos autonómicos aprobados con el apoyo del PRC y a los acuerdos en torno a la reforma de la Ley del Suelo o la construcción de la estación intermodal de La Pasiega alcanzados con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.