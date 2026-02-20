Buruaga dice que el PSOE "siempre ha estado en contra" de sus políticas de vivienda: "Si no se suman, que no estorben"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga - GOBIERNO

TORRELAVEGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reiterado que el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pedro Casares, solo quería "un titular de un día" con la propuesta lanzada para alcanzar un acuerdo de región sobre vivienda, puesto que tanto él como su partido "siempre se han mostrado en contra" de las políticas del Gobierno regional (PP) en esta materia.

Buruaga ha destacado que su Ejecutivo tiene un plan de vivienda con "políticas integrales y medidas en todos los frentes", un proyecto presupuestario con una inversión "muy superior a la que se ha destinado nunca" a la construcción de viviendas públicas o la Ley de Vivienda que se trabaja ya en el Parlamento, para trasladar a los que "se oponen a todo lo que hacemos" que, "si no se suman a esas políticas, al menos no estorben".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios por la carta enviada por Casares para ofrecerle ese acuerdo de región con el objetivo de habilitar hogares a precios asequibles, que la presidenta recibió este miércoles, precisamente cuando se encontraba en Torrelavega en el acto de inicio de la rehabilitación del edificio de La Inmobiliaria donde se construirán 12 viviendas en régimen de alquiler asequible.

Un acto en el que ya habló de ese ofrecimiento que Casares anunció el pasado domingo durante la comida anual del PSOE -en la que también se comprometió a poner en marcha mil viviendas públicas de alquiler la próxima legislatura si gobierna-, aunque en ese momento la presidenta todavía no tenía conocimiento de que hubiese llegado la misiva.

Así, preguntada nuevamente por ella en otro acto en Torrelavega este viernes -el inicio de las obras de restauración ambiental de antiguos terrenos mineros-, la jefa del Ejecutivo ha respondido que no le gusta "participar de esa forma de hacer política del titular fácil, del tuit de un día, del anuncio que no se traduce absolutamente en nada y mucho menos de jugar con las necesidades de la población".

Tras preguntar "dónde están las viviendas públicas que se iban a construir en Cantabria en los ocho últimos años" y "las 183.000 viviendas que prometieron en las elecciones del año 2023", Buruaga ha reiterado que la credibilidad del Partido Socialista en materia de vivienda "está muy clara y las cifras hablan", así como que "quien está en el origen del problema, no puede pretender convertirse en la solución".

Así, ha aseverado que su Ejecutivo seguirá trabajando en el objetivo de duplicar el parque público de vivienda -formado por 403 hogares cuando llegó al poder en 2023- e impulsando sus políticas, "que creemos que son las que funcionan".

Y ha recalcado que desplegará "todas las medidas que pueda" de cara a "corregir" el problema en esta materia "por el lado del aumento de la oferta". "Necesitamos más viviendas, y necesitamos más viviendas protegidas".

"Vamos a seguir bajando los impuestos, vamos a seguir mejorando las ayudas, vamos a seguir construyendo viviendas públicas". "Nosotros a lo nuestro, con nuestros ritmos, con nuestros objetivos, con nuestras políticas, con nuestras medidas y por supuesto con los brazos abiertos para que todos los que quieran sumar esfuerzos con nosotros, que hay otras fuerzas políticas que lo están haciendo". "Cuantos más mejor en ese objetivo", ha sentenciado la presidenta cántabra.