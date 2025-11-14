Buruaga insiste en que la diferencia de criterio entre los cargos del PRC "es más que obvia"

Archivo - Imagen de archivo de la firma del acuerdo presupuestario para 2025 entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla - GOBIERNO - Archivo

TORRELAVEGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha señalado que la "diferencia de criterio" entre los cargos del PRC respecto al proyecto de Presupuestos Generales elaborado por el Gobierno (PP) "es más que obvia", si bien "la mayoría" del partido ha decidido "girar a la izquierda" por "conveniencias" o "tacticismo electoral".

"Mis prioridades siguen siendo las mismas, que Cantabria tenga Presupuesto. Parece ser que las del PRC no, por lo tanto estará atendiendo otro tipo de cuestiones que no son las necesidades de Cantabria", ha respondido este viernes al ser preguntada por los medios por las afirmaciones que hizo ayer el secretario general regionalista, Miguel Ángel Revilla, que advirtió a la presidenta que "muerde en hueso en su intento de crear división" en su partido.

"Lamento tener que discrepar con el señor Revilla, pero yo creo que sabe que la presidenta de Cantabria está diciendo la verdad". "Las cuestiones internas de cada uno de los partidos políticos internas son y son cada uno quien las tiene que ventilar, pero efectivamente no hace falta que nadie ahonde en una diferencia de criterio que es más que obvia en este momento entre los cargos del PRC", ha respondido Buruaga.

En su opinión, en la formación hay "personas que piensan que no hay que aprobar el Presupuesto y personas que tienen cargos públicos, responsabilidades de gestión, que piensan que Cantabria necesita hoy un presupuesto y un buen presupuesto como le necesitaba hace dos años o el año pasado", ejercicios en los que los regionalistas dieron su apoyo a los 'populares' para poder sacar adelante las cuentas -antes de que Paula Fernández fuera designada como sucesora electoral de Revilla-.

Así, la presidenta ha opinado que cada partido es "libre" de tomar sus decisiones, pero a su juicio no apoyar las cuentas "ni es coherente con lo que ha venido haciendo, ni es bueno para Cantabria".

"TRES PORTAZOS EN 20 DÍAS"

Es por ello que ha pedido "una reflexión y un cambio de actitud" al PRC tras "tres portazos a la negociación en 20 días" cuando durante los dos años anteriores ha sido posible negociar y aprobar los Presupuestos "con normalidad". En este sentido también ha discrepado con Revilla respecto a los incumplimientos que atribuye al PP, pues asegura que han "cumplido en una altísima proporción todos los acuerdos" presupuestarios alcanzados entre ambas formaciones.

De este modo, ha vuelto a tender la mano para la reunión convocada el próximo lunes 17 de cara a evitar la presentación de una enmienda a la totalidad por parte del PRC, que insiste en que el PP debe cumplir las cinco exigencias que le ha impuesto para empezar a negociar. Mientras, Buruaga espera que el partido acuda con propuestas "concretas y viables para empezar a hablar de lo que tenemos que hablar", pues ha cuestionado que todavía no ha puesto "una sola alternativa", enmienda o propuesta sobre la mesa.

En este punto, ha recalcado que "quien está obstaculizando en este momento la negociación y el avance del presupuesto no es otro que el PRC, que está enrocado en esos condicionantes, en esos impedimentos, en esos ultimátums previos que nada tienen que ver con el documento presupuestario ni con la negociación presupuestaria", sino que más bien "tratan de condicionar o bloquear la acción del Gobierno de Cantabria".

En su opinión, esos "portazos" de los regionalistas hacen "un flaco favor" a Cantabria, que lo que necesita es "pisar el acelerador y no el freno para seguir avanzando", ha dicho en declaraciones a los medios tras participar en Torrelavega en la inauguración de la exposición con motivo del 40º aniversario de la Asociación AMAT.