Buruaga ofrece su "total colaboración" al director de Faro Santander, un proyecto "transformador" para Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha ofrecido este martes la "total colaboración" del Gobierno regional al director de Faro Santander, Daniel Vega, con quien ha mantenido un primer encuentro institucional en la sede del Ejecutivo regional tras su reciente nombramiento en el cargo.

El 17 de septiembre la Fundación Banco Santander anunció su nombramiento como director de Faro Santander, proyecto que lleva la firma del arquitecto británico David Chipperfield.

Buruaga ha felicitado a Vega por su elección para liderar un proyecto "transformador" para la comunidad autónoma y un "referente cultural tanto de Cantabria como de España" a partir de su apertura, prevista para junio de 2026, ha informado el Ejecutivo.

Asimismo, ha destacado su formación y su trayectoria profesional, especialmente vinculada al Museo Guggenheim de Bilbao, al que se incorporó en 1998 y donde ha desempeñado el puesto de director de Exposiciones y Conservación desde 2018 hasta la actualidad.

Finalmente, Buruaga ha puesto en valor la sinergia entre Faro Santander, el futuro MUPAC y el Centro Asociado del Reina Sofía-Archivo Lafuente, proyectos que avanzan en su construcción y que van a conformar un "frente cultural impresionante" junto con el Centro Botín, el Museo Marítimo del Cantábrico, la Colección ENAIRE y el Museo de Arte de Santander.

Daniel Vega ha acudido al encuentro con Buruaga acompañado por el director de Territoriales de Banco Santander, Manuel Iturbe, y el director de Instituciones de la entidad, Roberto García-Borbolla.