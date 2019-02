Buruaga: "El PP va a ganar todas las elecciones"

Publicado 21/02/2019 20:56:17 CET

Dice que el PRC de Revilla se presentará a las generales "no para ganar peso en la liga nacional sino para no perderlo en la regional"

SANTANDER, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha confiado este jueves que su partido va a "ganar todas las elecciones", las generales del 28 de abril en las que ha augurado que los ciudadanos van a "aupar a Pablo Casado a La Moncloa", y las autonómicas y municipales del 26 de mayo, tras las que "volveremos a gobernar Cantabria".

Así lo ha señalado durante su intervención ante la Junta Directiva Regional del partido, abierta además en esta ocasión a los afiliados, en la que ha considerado que las dos jornadas de comicios son "las mismas elecciones distribuidas en dos jornadas y es muy poco probable que te puede ir mal en unas y bien en otras". "A nosotros nos irá bien en las dos", ha enfatizado.

Es precisamente esa circunstancia la que, a su juicio, lleva al PRC a concurrir a las elecciones generales. "No es para ganar peso en la liga nacional sino para no perderlo en la regional. Si se presenta las generales es por necesidad, es por no quedar fuera de juego en las elecciones autonómicas", ha afirmado la líder 'popular'.

Y ante la campaña que ha augurado que realizará el PRC apelando al "voto útil, a imagen y semejanza de 'nueva Canaria'", Sáenz de Buruaga ha señalado que "voto útil sí, pero no para Cantabria, sino para Miguel Ángel Revilla". "Revilla no presenta al PRC para defender Cantabria sino para cambiar cromos y vender su voto en Madrid si hace falta para volver a ser presidente regional", ha apostillado.

Por ello, ha ensalzado que "el voto útil, el voto necesario, el voto fuerte y el único voto a favor de Cantabria es el voto al PP", porque ha señalado que es el único que va a "devolver" a los cántabros "las inversiones y los proyectos en infraestructuras que necesita esta tierra y que la coalición Revilla-Sánchez se ha cargado de un plumazo".

En este punto, ha indicado que el fin de la legislatura en la comunidad y la convocatoria anticipada de elecciones generales va a generar un "escenario inédito" con procesos y campañas electorales durante 100 días, lo que obligará a más "esfuerzo" a la organización del partido pero también generará "estrés político y social" en los ciudadanos.

A pesar de ello, ha considerado un "alivio" que se hayan sumado al calendario las elecciones nacionales para así "poner fin a la legislatura más improductiva desde la transición". "Ha quedado demostrado que una cosa era echar a Mariano Rajoy de La Moncloa y otra bien distinta gobernar España", ha dicho.

Para Sáenz de Buruaga, "el final de Sánchez es la consecuencia directa de su forma de llegar a la Presidencia" y ha lamentado que el líder socialista no sólo ha sido "incapaz de garantizar la gobernabilidad del país" sino que además se ha "rendido a los enemigos de España".

Al respecto, y en alusión a la manifestación impulsada por PP, Cs y VOX en Madrid para reclamar la convocatoria de elecciones, la líder del PP cántabro ha asegurado que "hemos sido el PP y los españoles quienes hemos conseguido poner fin a su estrategia de resistencia y que se abran las urnas el próximo 28 de abril".

"NO VAMOS A PERDER NUESTRA ESENCIA AUTONÓMICA"

No obstante, ha señalado que el adelanto electoral obligará al PP a "encajar y reajustar estrategias y calendarios" pero ha asegurado ante la Junta Directiva y los afiliados 'populares' que ello "no va a anular la estrategia regional". "No vamos a perder nuestra esencia autonómica, porque nosotros tenemos un discurso propio y un modelo de región que ofrecer a los cántabros", ha añadido.

Y es que, para Sáenz de Buruaga, "el proyecto claro y de futuro para Cantabria solo lo puede liderar el PP" y, en él, ha asegurado que el PP cántabro lleva ya mucho tiempo trabajando tanto para presentar candidaturas en los 102 ayuntamientos de la región como para elaborar la lista autonómica, que ella encabezará y que se dará a conocer antes de abril, y designar las candidaturas al Congreso y al Senado antes del 20 de marzo.

Para todas esas candidaturas, la presidenta del PP apuesta por "apertura y renovación". "Nuestras candidaturas van a ser un fiel reflejo de la sociedad. Quiero un Partido Popular abierto y conectado con la sociedad cántabra", ha dicho, y por ello, ha destacado que "las listas van a conciliar experiencia y trayectoria con renovación".

En este sentido, ha reclamado "lealtad" con el proyecto del PP. "Espero de todos vosotros generosidad y responsabilidad, más de quienes más responsabilidad tienen y de quienes más han recibido de este partido", ha pedido la líder 'popular', que ha llamado a "anteponer el interés colectivo a las legítimas expectativas individuales, porque los personalismos no están en el PP".

Además de trabajar en la elaboración de candidaturas, ha avanzado que el PP ya está trabajando también en su "programa de gobierno" y, para ello, cuenta con la participación de más de 200 personas de todos los ámbitos de la sociedad porque "nuestras prioridades no pueden ser otras que más crecimiento, más empleo y de más calidad, más oportunidades para todos y también un buen gobierno".

Para ultimar ese programa, que coordinan Elena Castillo y Amaya Landín a nivel autonómico e Isabel Urrutia a nivel municipal, en el mes de marzo se celebrarán encuentros sectoriales y territoriales y una convención programática a primeros de abril, y con todo ello "escuchar a todos y hablar con todos".

Y es que "escuchar" será la "esencia" de la campaña del PP, ha afirmado Sáenz de Buruaga, que quiere una campaña "cercana, a pie de calle" y "puerta a puerta" y "centrada, moderada, sin crispación y sin insultos". "Una campaña constructiva, en positivo, a favor de los cántabros", ha apuntado.