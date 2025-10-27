Buruaga responde a Casares: "Pedí ayuda con toda la humildad del mundo para sacar adelante los mejores presupuestos"

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha afirmado que ha pedido ayuda "con toda la humildad del mundo" para sacar adelante "los mejores presupuestos para esta tierra, porque para mí Cantabria es lo primero".

Así ha dado respuesta este lunes a las acusaciones del secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, que este sábado sostenía en el Comité Autonómico de su formación que la jefa del Ejecutivo usa a los alcaldes de la región como "rehenes de su debilidad política y su falta de liderazgo" para aprobar las cuentas autonómicas para 2026, tras pedir a los regidores en la Asamblea de la Federación de Municipios que "presionaran" a sus partidos para que den luz verde a los presupuestos.

"Todo lo que yo he hecho, con luz y taquígrafos. Lo he hecho delante de todos ustedes y de él mismo, que es ofrecer diálogo y lealtad que es lo que tiene que hacer un gobierno que gobierna para todos, para los 102 alcaldes", ha explicado.

Buruaga, que ha dicho que no le sorprende "nada" de lo que digan los "sanchistas" y de su forma de hacer campaña con "la mentira y el insulto", ha afirmado que su figura se ha convertido en "el recurso permanente" al que Casares "se agarra para arengar a la mitad de su partido, porque la otra mitad no va a las reuniones"; para "eludir" los explicaciones sobre el retraso de los trenes o el "fiasco" del proyecto ferroviario Santander-Bilbao, y sobre el 'caso Molleda'. "Pensé que iba a dar explicaciones (...) pero no las da porque no tiene la valentía", ha enfatizado.

"Que un dirigente de un partido se dedique a hablar solo de la presidenta de Cantabria es la prueba evidente de que no tiene un proyecto de región, ni más ni menos", ha apostillado, a lo que ha añadido que "sé lo que busca", pero ha afirmado que no va a dedicar "ni un minuto a confrontar con el señor Casares, porque todo mi tiempo y esfuerzo se lo debo y dedico a los cántabros".

Por último, la jefa del Ejecutivo autonómico, que también ha incidido en que Casares llegó a la Delegación del Gobierno para "hacer campaña electoral", ha aseverado que si el líder de los socialistas cántabros quiere "protagonismo y notariedad", que "se lo gane con su trabajo y su proyecto político para Cantabria".

"PRUDENCIA Y OPTIMISMO" CON EL PRC

Por otra parte, Buruaga ha mostrado "prudencia" y "optimismo" de cara a alcanzar un acuerdo con el PRC que permita aprobar los presupuestos, cuyo documento ya está "cerrado" y en manos de los regionalistas.

La presidenta ha explicado que ha habido "un primer contacto" con el PRC, "en esa vía de continuidad, de sensatez lógica", en el que han aportado "datos e información necesaria" para seguir avanzando en el proceso negociador.

Asimismo, ha insistido en que "no se ha iniciado la negociación propiamente dicha", ya que este proceso se encuentra "a la espera" del Comité Ejecutivo de los regionalistas --previsto para este martes, 28 de octubre-- que es a quien "le corresponde" estructurar el proceso de diálogo.

Además, Buruaga ha señalado que el Ejecutivo regional continúa con la "tramitación" de las cuentas, en una semana en la que se va a reunir con los agentes económicos y sociales en la Mesa del Diálogo Social para dárselas a conocer.

Ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación durante la visita que ha realizado al Centro Ocupacional y Residencia Fernando Arce en Torrelavega.