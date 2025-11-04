Buruaga está "tan tranquila" ante la conciliación con Molleda que ni ha leído el contenido

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), está "tan tranquila" ante la conciliación con el secretario de Organización del PSOE regional, Agustín Molleda, que ni ha leído el contenido remitido con motivo del acto, que se celebrará el próximo 27 de noviembre en Las Salesas, y que es previo y obligatorio a la interposición de la querella del socialista contra la 'popular' por injurias y calumnias.

"Tengo en este momento cosas más importantes a las que dedicar mi tiempo; cosas más importantes, para Cantabria sobre todo, de las que ocuparme en estos momentos", ha indicado la jefa del Ejecutivo autonómico a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa este martes, un día después de recibir la comunicación de la citación.

El señalamiento, a las 10.30 horas y ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, deriva de la denuncia del también exalcalde de Cartes tras tildar Buruaga de "corrupción de libro" las plazas fijas que él y su hermana consiguieron en el Ayuntamiento cuando era regidor.

En el acto de conciliación, que se celebrará en la sala de vistas número 11 del complejo judicial, el servicio jurídico del Gobierno representará y defenderá a la presidenta, que acudirá o no a la cita según la recomendación de estos letrados.

"Atendiendo a los antecedentes sobre este tipo de cuestiones y puesto que las acciones judiciales que se ejercen contra mi persona derivan de opiniones políticas vertidas en el ejercicio de mi cargo y se dirigen contra mí en mi calidad de presidenta del Gobierno, será el servicio jurídico del Gobierno quien vaya a asumir mi representación y defensa en este proceso", ha explicado una Buruaga "completamente tranquila", que hace unas semanas censuró la obtención por la "vía exprés" de las plazas fijas de Molleda y su hermana.

A su juicio, fue un proceso "cuestionable" en lo legal e "infumable" en lo ético y político, palabras en las que la presidenta se ratificó días después, al entender que no había hecho "otra cosa que llamar a las cosas por su nombre".

ACTO DE CONCILIACIÓN

El acto de conciliación consistirá en una comparecencia de las partes ante la letrada de la Administración de Justicia en la que conciliante y conciliada podrán ir por sí mismos o por medio de su procurador.

Si no comparece la parte solicitante se le tendrá por desistido y se archivará el expediente, mientras que si no lo hace la representación de la conciliada se pondrá fin al acto.

En la vista, el solicitante expondrá su reclamación y contestará la parte requerida lo que crea conveniente. Si se alcanza conformidad, se hará constar en un acta y que el acto terminó con avenencia, y en caso contrario se reflejará que concluyó sin avenencia.