Cabaña Verónica alcanza los -8,6 grados y Reinosa los -5,1

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado a medianoche -8,6 grados centígrados, la sexta mínima del país, mientras que Reinosa ha amanecido a -5,1 grados, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultada por Europa Press.

Las temperaturas mínimas de Cantabria en el inicio de este lunes, además de las citadas y todas bajo cero, se han localizado en Alto Campoo, con -5,8 grados, en Coriscao, también en Picos de Europa, con -5,1, y Bárcena Mayor (Los Tojos) con -1,5.